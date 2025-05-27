Количество продавцов на маркетплейсах почти не увеличивается

В первом квартале 2025 года количество продавцов на маркетплейсах увеличились только 0,45% год к году. Обороты выросли на 14,2%, до 781,2 тыс. руб. в месяц на одного продавца, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования сервиса «Точка Маркетплейсы».

Так, число продавцов Wildberries увеличилось на 4%, а рост оборотов составил 22,6%, у Ozon количество селлеров сократилось на 7,4%, однако обороты увеличились на 13,3%.

По данным аналитиков «МойСклад», рост оборотов у селлеров на маркетплейсах в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года составил около 10%. Это немного выше официального уровня инфляции и говорит скорее о стагнации, чем о росте.

По данным «Т-Бизнес», темпы прироста селлеров сокращаются с четвертого квартала 2023 года. Это связано с насыщением рынка и увеличением операционных издержек, ростом комиссий и рекламных расходов.

Стало также известно, что маркетплейсы после предупреждения создали прозрачный механизм участия продавцов в акциях и доработали оферты для продавцов. В настоящее время ФАС анализирует представленные сведения и проконтролирует исполнение предупреждений в полном объеме.