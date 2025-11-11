Маркировка звонков снизила спам на треть

После вступления в силу с 1 сентября 2025 года закона о маркировке телефонных вызовов количество спам-звонков в России уменьшилось на 25−30%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные операторов связи.

У «Билайна» объем спама снизился на 29%, у Т2 — на 25%, аналогичную тенденцию фиксирует и «Мегафон». Представитель «Билайна» отмечает, что маркировка повышает качество коммуникаций: «Компании, использующие услугу маркировки звонков, фиксируют рост уровня дозвона до 60%».

Представитель Т2 объясняет сокращение спама «более осознанным подходом» юрлиц и ИП: они стали подключать услугу маркировки на коммерческой основе после промопериода с 1 октября, сейчас это в основном компании из ретейла, микрофинансовые организации и маркетинговые агентства.

Представитель «Мегафона» подтверждает, что эффект от нововведений полностью соответствует целям нового законодательства, направленного на снижение трафика нецелевых звонков абонентам. «В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что коммуникация станет более целенаправленной и экологичной по отношению к клиентам», — отметил собеседник.

Однако эксперты предупреждают, что эффект ограничен. По словам президента Ассоциации малых операторов Дмитрия Галушко, более 90% спам- и мошеннических звонков совершаются с мобильных номеров, поэтому маркировка не решает проблему мошенничества. Он также отмечает, что услуга обходится бизнесу дорого — до 50 коп. за попытку вызова, при этом эффективность дозвона может снижаться.

Операторы фиксированной связи жалуются на технические сложности: система маркировки не всегда работает, а часть вызовов проходит без обозначения. По оценке Telecom Daily, из десяти звонков только три приходят с маркировкой, и среди них все еще встречаются спамеры. Однако участники рынка ожидают, что реальный эффект станет заметен к концу года, когда завершится внедрение новых механизмов.

Ранее сообщалось, что более 60 региональных операторов связи обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила маркировки вызовов от юридических лиц. По их оценкам, текущая схема «большой четверки» создает условия для дискриминации небольших игроков и приведет к росту цен на звонки более чем на 40% — с 1,5 до 2,1 руб./мин.