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18+
04.03.2025 в 11:05

Маркетплейсы хотят очистить от книг с нецензурной лексикой

Норма направлена на унификацию действующих правил

Владельцев маркетплейсов хотят обязать не допускать распространения продукции, пропагандирующей порнографию, насилие и жестокость и содержащей ненормативную лексику. Об этом говорится в обновленном законопроекте о платформенной экономике. Регулирование, в частности, коснется издательских групп, пишет «Коммерсантъ».

Согласно закону «О государственном языке РФ», запрещено использовать нецензурную лексику в информации, предназначенной для потребителей товаров. Такой же запрет прописан в законе «О рекламе». Норма, содержащаяся в обновленном законопроекте, направлена на унификацию действующих правил.

При этом закон не запрещает продавать товар с нецензурной лексикой. Карточка продукции на сайте должна быть с пометкой «18+» либо изображение скрыто полностью или частично (увидеть картинку можно после подтверждения возраста).

Маркетплейсы заявляют, что соблюдают все требования законодательства относительно нецензурной лексики. Продукция, содержащая брань, маркируется и переходит в раздел для взрослых. В издательствах говорят, что все товары с нецензурной лексикой маркируются.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития проработает механизм защиты правообладателей в рамках законопроекта о платформенной экономике. Механизм позволит быстрее убирать контрафактный товар с маркетплейсов.

законопроект книги маркетплейсы
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