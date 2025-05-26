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26.05.2025 в 19:05

Президент призвал обратить внимание на работу маркетплейсов в России

Глава государства заявил, что через торговые площадки можно завозить что угодно

Президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России призвал обратить внимание на работу маркетплейсов, в том числе иностранных, в РФ. Глава государства заявил, что через них могут завозить в страну все что угодно в любом количестве. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, маркетплейсы — это «дыра», на которые нужно обратить внимание.

Также Путин сообщил, что Россия никого не выгоняла и никому не мешала из зарубежных компаний, а, напротив, предоставляла им максимально благоприятные условия для работы. Зарубежные игроки же пытаются страну «душить». По мнению президента, необходимо отвечать им взаимностью и действовать зеркально, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что поставил перед правительством задачу проработать программу возможного возвращения западных брендов в РФ — интеллигентно, с выгодой для России.

Кроме того, президент призвал «душить» иностранные IT-сервисы, которые заявили об уходе из России, но сами не до конца покинули отечестенный рынок и все еще получают здесь прибыль.

Владимир Путин маркетплейсы IT-сервисы
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