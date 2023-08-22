«Почта России» и маркетплейсы обсуждают альтернативу «почтовому сбору»

Маркетплейсы и интернет-магазины в рамках обсуждения введения «почтового сбора» в 0,5% от оборота онлайн-площадок предложили «Почте России» «неденежную» альтернативу. Компании обсуждают возможность обеспечить оператора на сопоставимую сумму заказами на оказание сервисных услуг. «Почте» могут передать часть междугородных доставок или права на использование складов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как отмечает один из собеседников издания, знакомый с ходом консультаций, обсуждение вопроса продолжается, конкретного решения пока нет. Участники консультаций рассчитывают прийти к консенсусу в сентябре.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что в начале сентября «Почта России» и маркетплейсы должны будут представить итоги проработки этого вопроса.

В начале мая «Почта России» предложила взимать в её пользу с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку от 1 млрд руб., сбор в 0,5% от квартального оборота. За счёт этих средств «Почта России» планировала поддерживать убыточную сеть почтовых отделений.

В июне стало известно, что Минпромторг идею не поддержал. Ведомство разделяет позицию Ассоциации интернет-торговли и депутатов фракции «Справедливая Россия», указывая на «негативные эффекты для торгово-экономических процессов в государстве» в случае реализации инициативы почтового оператора.