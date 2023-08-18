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18.08.2023 в 11:12

Маркетплейсы предлагают вводить оборотные штрафы лишь за повторную утечку данных

Обращение направлено в Минюст, Минцифры и Минэкономразвития

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят крупнейшие российские маркетплейсы и интернет-магазины Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Ситилинк», Lamoda, и другие, просит отложить закон об оборотных штрафах за утечки личных данных, сообщают «Ведомости». Организация направила письмо в Минфин.

Обращение перенаправлено в Минюст, Минцифры и Минэкономразвития.

Ассоциация предлагает отредактировать ряд формулировок в проекте, который в конце июля направили в правительство сенаторы Ирина Рукавишникова, Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Представители отрасли предлагают вводить оборотные штрафы от 0,1% до 3% от годовой выручки только в том случае, если компании допустили повторную утечку данных свыше 1 млн пользователей.

С условием, что штраф нужно назначать в том случае, если слитые данные позволяют без дополнительной информации определить пользователя, и утечка повлекла нарушение прав пользователя.

В изначальном варианте документа речь идёт о повторных утечках свыше 100 тыс. пользователей и без дальнейших условий.

Также АКИТ предлагают отменить необходимость сообщать об утечке пользователям, а уведомлять только Роскомнадзор, указано в поправках.

В июле сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и депутат Госдумы Александр Хинштейн направили премьер-министру России Михаилу Мишустину окончательную версию законопроекта, который вводит штрафы за утечки персональных данных (ПД).

Финальная версия законопроекта оформлена как поправки в Кодекс об административных нарушениях. Инициатива предлагает вводить штрафы:

  • от 3 до 5 млн руб., если произошла утечка ПД от 1 тыс. до 10 тыс. граждан;
  • от 5 до 10 млн руб. за утечку ПД от 10 тыс. до 100 тыс. граждан;
  • от 10 млн до 15 млн руб. за утечку данных более 100 тыс. граждан.

Взыскание за повторное нарушение (при любом объёме дискредитированной информации от 1 тыс. субъектов) предлагается назначать в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год, предшествующий нарушению, или за часть текущего года. При этом сумма штрафа не должна быть менее 15 млн руб. и более 500 млн руб.

маркетплейсы
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