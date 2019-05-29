«Беру» за «Спасибо»: маркетплейс подключился к программе лояльности Сбербанка

Маркетплейс «Беру», являющийся совместным проектом Сбербанка и «Яндекс.Маркета», начал принимать в качестве оплаты бонусы банка СПАСИБО, сообщается в пресс-релизе компании.

Бонусы подсчитываются, исходя из формулы «один бонус — один рубль». Также доступна возможность снижения стоимости товара до одного рубля. При определенном количестве бонусов за рубль можно приобрести и детское питание, и дорогой гаджет.

На маркетплейсе также действует собственная программа бонусов «Беру бонусы», которая предлагает выгодные акции после каждой покупки.

Владислав Свириденко, Директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет»: Наши покупатели теперь могут экономить ещё больше, благодаря оплате бонусами СПАСИБО. Сегодня они очень популярны, поэтому мы решили сделать их доступным для пользователей нашего маркетплейса. Так мы стараемся сделать сервис более удобным и привлекательным, потому что забота о потребностях клиентов — наша главная задача.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»: Мы продолжаем развивать нашу партнерскую сеть, ведь возможность списания бонусов на любые нужды — наша основная цель и ключевое преимущество программы. Для нас важно, чтобы наши клиенты не видели никаких ограничений и могли обменивать бонусы на покупки везде: в онлайн-магазинах, ресторанах и кафе, кинотеатрах и любых других местах, в которых они совершают покупки каждый день.

Воспользоваться предложением могут жители любого региона. Для этого достаточно при оформлении заказа выбрать СПАСИБО в качестве способа оплаты. Предложением можно воспользоваться при онлайн-оплате картой Сбербанка.

В прошлом году Сбербанк перезапустил программу лояльности, разделив ее на четыре уровня. В этом году бонусная программа претерпела еще одно изменение — был упрощен переход на новые уровни.