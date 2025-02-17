81% маркетологов хочет получить на гендерные праздники подарочные сертификаты

Совместное исследование, проведенное парфюмерно-косметическим ретейлером «Золотое Яблоко» и сервисом hh.ru, показало, что подарки от работодателей получают 32% российских сотрудников, работающих в сфере маркетинга и PR.

При этом 78% специалистов этой сферы были бы рады подарку на 23 февраля или 8 марта. Сотрудники поделились, что именно хотят получить в подарок от работодателя.

Отношение сотрудников к корпоративным подаркам

Большинство маркетологов и пиарщиков (78%) ответили, что будут рады получить подарок от компании на гендерные праздники. 26% считают, что компания в целом не обязана что-то дарить, поэтому им будет приятно получить любой подарок. 35% опрошенных ответили, что рады таким сюрпризам, но лучше дарить деньги или подарочные карты в известные магазины. Еще 18% гордятся своей работой и хотели бы получить брендированную продукцию, а другие 18% предпочли бы в подарок что-то лично для себя вместо корпоративных сувениров. Лишь 1% специалистов сферы относятся к подаркам от компании негативно, считая, что это лишняя трата бюджетных средств.

Что дарить?

Исследование показало, каких подарков маркетологи и PR-специалисты ждут от работодателей на гендерные праздники:

● подарочные карты и сертификаты — 81%;

● электроника (наушники, пауэрбанки, флешки и другие гаджеты) — 41%;

● товары для спорта или хобби — 30%;

● корпоративный мерч — 30%;

● образцы выпускаемой компанией продукции — 29%.

Еще 27% специалистов хотели бы получить от работодателя товары для дома (пледы, посуду и т. д. ), а 16% ждут подарок, связанный с благотворительностью, — например, продукцию, сделанную подопечными благотворительных фондов, или мерч, купленный у фондов.

Отношение работодателей к подаркам на гендерные праздники

Большинство организаций (89%) положительно относятся к практике дарить сотрудникам подарки. Этот показатель выше в малых компаниях с численностью персонала менее 50 человек и в крупных со штатом от 101 до 500 человек (90% и 91% соответственно). 83% работодателей считают уместным дарить на гендерные праздники. Оптимальная стоимость подарка для бизнеса — от 1 000 до 3 000 рублей, так считают 41% HR-специалистов. Еще 27% хотели бы уложиться в бюджет до 1 000 рублей, а 15% готовы потратить от 3 000 до 5 000 рублей.

Об исследовании.