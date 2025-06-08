Маркетинг глазами дошколят и школьников на Радио.Sostav

Дети — наше все. Вдохновение и любовь, заливистый смех и неподдельная радость.



В новом выпуске мы смотрим на маркетинг глазами дошколят и школьников. Они могут не знать, что такое «верификатор» или «омниканальность», но очень красиво догадываются. Включайте наш новый выпуск. Гарантируем: вы не раз улыбнетесь.

Имена участников:

▪️ Мирон, 4 года, сын пиар-директора агентства «Игроник» Никиты Ликова

▪️ Наташа Бобылева, 11 лет, дочка СЕО Sostav Маргариты Щербаковой

▪️ Герман, 11 лет, сын CEO prostorcrew Жанны Мекалиной

▪️ Таня Темпераментова, 6 лет, дочка управляющего директора TWIGA PR Евгения Темпераментова

▪️ Юрий Очеретин, 8 лет, сын PR-директора ОТП Банка Ольги Очеретиной

▪️ Ева, 10 лет, дочка аккаунт-менеджера Feedstars Евгении Асоновой

▪️ Ева, 13 лет и Ника, 11 лет — дочери СЕО Interpool Виталия Телепова

Выпуск доступен по ссылке.