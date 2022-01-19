Манижа стала лицом глобальной программы Spotify по поддержке женщин в музыкальной индустрии

В Нью-Йорке на Таймс-сквер появился билборд с Манижей — певица присоединилась к глобальной программе Equal от стримингового сервиса Spotify, которая направлена на поддержку женщин в музыкальной индустрии.

Как отметила Sostav пресс-служба компании, она стала первой российской исполнительницей, попавшей на обложку плейлиста «Equal Global».

20 января 2022 года Манижа расскажет о значимости программы для неё лично и всех женщин в индустрии в рамках интервью для IGTV российского Spotify.

В 2021 году певица представила Россию на «Евровидении-2021», выпустила совместный с Кириллом Рихтером ЕР «Russian Woman Show (Live)», приняла участие в записи своей версии для трибьюта t.A.T.u. «200 по встречной», а также представила синглы «Изумруд» и «Now or Never».

Основная цель инициативы Equal — продвижение гендерного равенства в музыке. По статистике Spotify, только один из пяти артистов в музыкальном чарте — женщина.

Рустам Киреев, руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России: Если героиню для обложки российского плейлиста Equal выбирает локальная музыкальная команда, то выбор артистки для глобальной обложки — это консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом во всём мире. Песню «Now or Never» оценили наши зарубежные коллеги, трек получил положительные отзывы от всех стран, где есть программа. Мы поздравляем Манижу с мировым признанием её таланта, обложка глобального плейлиста — это отличное продолжение успешной международной истории, которая началась у неё в прошлом году.

Программа была запущена в апреле 2021 года — её героинями были Монеточка, Ёлка, Клава Кока, Полина Гагарина, ANIKV, Zivert, Nina Kraviz и Алёна Швец.