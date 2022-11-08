Mango в России сменил управляющую компанию

Согласно данным ЕГРЮЛ, у российского подразделения Mango ООО «Манго Раша» изменилась управляющая компания. Брендом в России теперь управляет ООО «Бухгалтерские консультанты плюс», одно из российских юрлиц международной аудиторской сети Baker Tilly. На это первым обратил внимание Shopper's.

Информация об изменении управляющей организации внесена в реестр 14 октября. При этом владельцем компании осталась испанская Punto Fa SL, которой принадлежат права на глобальный бренд Mango. Представитель Mango не ответил на запрос Shopper's, а в Baker Tilly отказались от комментариев.

В марте Mango объявила о временной приостановке деятельности в России, объяснив решение трудностями с поставками. В июне компания договорилась о передаче своего бизнеса франчайзи.

После этого франчайзинговые партнёры Mango начали открывать магазины. В июле у бренда появился новый франчайзи — турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британскую марку одежды Marks & Spencer (M&S). Компания хотела открывать магазины Mango на месте M&S.

По информации гендиректора «Этерна» Дмитрия Томилина, вопрос о передаче собственных магазинов Mango в России одному из партнёров в стране пока ещё обсуждается. Он считает, что, скорее всего, это будет Fiba Group. При этом Mango и её франчайзи договариваются с владельцами ТЦ о сокращении площадей арендуемых магазинов с 1000 кв. м до 400−600 кв. м., добавил Томилин.

До передачи ООО «Манго Раша» в управление Baker Tilly, гендиректором российской структуры фэшн-ритейлера была Лидия Мартинес Висенте, она же занимает пост финансового директора глобальной Mango. По мнению вице-президента инвестбанка Advance Capital Артура Шубаева, передача актива под управление может быть связана с желанием головной компании защитить своего топ-менеджера от возможных санкций и убрать её с формального поста генерального директора российского ООО.

Mango — испанский бренд одежды. В начале 2022 года в России у ритейлера работало 55 собственных магазинов и 800 сотрудников, 53 магазина работали по франшизе. В прошлом году российский рынок входила в пятёрку основных рынков сбыта Mango и обеспечивала 8% прибыли до вычета процентов и налогов.