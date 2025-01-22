В ВТБ рассказали о самых популярных схемах обмана детей

ВТБ назвал три наиболее распространенные мошеннические схемы, направленные на несовершеннолетних. Так, детей запугивают через звонки: злоумышленники звонят ребенку и представляются сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций. Они сообщают о «чрезвычайной ситуации», например, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Вторая мошенническая схема — обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты якобы для получения приза. Также аферисты предлагают детям купить игровую валюту, например, в Roblox. Несовершеннолетние берут деньги из дома и отдают мошенникам.

Еще одна схема связана с удаленным управлением устройствами. Под предлогом защиты или помощи аферисты просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

Также стало известно, что мошенники обманывают россиян при помощи «легенд», связанных с фальшивыми долговыми счетами и капающими пенни. Злоумышленники выдают себя за коллекторов и судебных приставов, отправляют ссылки для оплаты, повторяющие дизайн легитимных сервисов. Также они убеждают жертв скачивать фейковые мобильные приложения с вредоносным софтом под предлогом уточнения и погашения долгов, пишут «Известия».

Мошенники активно действуют не только в России, но и за рубежом. Так, в США злоумышленники воспользовались популярностью криптовалют $Trump и $Melania американского президента Дональда Трампа и его жены Мелании и стали создавать фишинговые сайты с обещаниями заработать на таких монетах. Преступники в группах в Telegram предлагают участвовать якобы в бесплатной раздаче токенов и эксклюзивных NFT. Они просят перейти в специального бота, а после на сайт, где якобы раздают $900 тыс. в токенах. На финальном этапе с пользователей взимают плату в размере 0,2 Ton, но обещанных монет они так и не получают.

Кроме того, мошенники зарегистрировали криптовалюты на всех родственников американского президента в разных вариациях: Эрик, Бэррон, Иванка, Тиффани, Дональд Трамп — младший и т. д.

Ранее сообщалось, что кибермошенники стали чаще маскировать фишинг под письма работодателей. Злоумышленники просят сотрудников «проверить» сервис либо «сменить» пароль, получая доступ к данным.