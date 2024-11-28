Владельцы малого бизнеса чаще всего используют для продвижения SMM и интернет-рекламу

Большинство владельцев малого и микробизнеса (83%) в России используют инструменты продвижения своих продуктов и услуг. 72% опрошенных собирают базу клиентов, 57% самостоятельно занимаются рекламой и маркетингом. Таковы данные исследования «СберМаркетинга» и «Эвотора», которое есть в распоряжении Sostav.

В среднем каждый предприниматель знает 13 инструментов продвижения, а использует пять. В диджитал-каналах владельцы бизнеса знают об интернет-рекламе (об этом рассказали 68% респондентов), рассылках (63%) и продвижении в СМИ (62%), а применяют — SMM (34%), онлайн-рекламу (29%), CRM-рассылки (28%) и сайт (26%).

Женщины — владельцы бизнеса чаще мужчин осведомлены о возможности продвижения своего дела через рекламу у блогеров (66% против 48%) и чат-боты (51% против 40%). Мужчины чаще женщин используют для продвижения SEO (19% против 11%).

В ближайший год предприниматели хотят внедрять прежде всего интернет-рекламу (об этом сообщили 17% опрошенных), создавать веб-сайт, проводить посевы в соцсетях и продвигаться в СМИ (по 14%).

Лидерами в офлайне по уровню знания среди респондентов стали реклама на ТВ (74%), ООН (73%) и листовки (70%), а по частоте использования — раздача и расклейка листовок (32%) и наружная реклама (31%).

Диджитал-инструменты для продвижения бизнеса применяют 79% участников опроса, офлайновые — 71%. Только диджитал используют 13% респондентов, только офлайн — 4%. Молодые предприниматели чаще прибегают к миксу из онлайн- и офлайн-инструментов.

В малых компаниях часто нет маркетологов: 57% владельцев бизнеса лично занимаются продвижением. В 37% фирм есть штатные, специально выделенные на это направление сотрудники. В 23% организаций маркетинг передаётся на аутсорсинг (19% опрошенных прибегают к услугам фрилансеров, 5% — к рекламным агентствам).

Станислав Андреев, основатель и гендиректор «СберМаркетинга»: Согласно нашему исследованию, 65% собственников готовы уделять час и более в неделю на изучение инструментов продвижения. Это значит, что большинство понимают значимость влияния маркетинга на бизнес.

72% респондентов собирают клиентскую базу, но только 34% анализируют её автоматически с помощью CRM, банковских IT-решений, приложений для программ лояльности. 28% интервьюируемых проводят анализ вручную, 10% не анализируют данные, хотя и собирают их. 28% респондентов сообщили, что клиентскую базу не собирают. В итоге получается, что 38% малых и микропредприятий не знают своего клиента: либо не собирают базу, либо не анализируют её.

Предприниматели в качестве инструментов стимулирования повторных продаж используют скидки (67%), акции на день рождения (27%), бонусные баллы (23%), подарок за количество покупок (21%).

Доля малых и средних предприятий, применяющих программы лояльности, увеличилась с 2% в 2019 году до 31% в 2024-м. В несетевом бизнесе программы лояльности наиболее распространены в кофейнях (49%), парфюмерных магазинах (43%), пекарнях, парках аттракционов, магазинах косметики (по 41%), кафе (39%), столовых (38%), зоомагазинах (37%), торговых точках, продающих товары для дачи, канцтовары и ювелирные изделия (по 36%), хозяйственных и кондитерских магазинах (по 34%).

Роман Сугоняко, руководитель направления программ лояльности в «Эвоторе»: Просто скидочными программами сейчас пользуются мало, они не мотивируют покупателя вернуться. Предприниматели предпочитают бонусные программы и сгораемые бонусы, чтобы стимулировать повторные покупки. В то же время многие предприниматели по-прежнему дают скидку по ощущениям, а не системно, не используя программы лояльности.

Чаще всего скидку покупателям предоставляют в магазинах парфюмерии (доля чеков со скидкой составляет 25% от всех покупок), обувных магазинах (18%), галантерейных (16%), косметических (12%), магазинах одежды и текстиля (11%), а также в маникюрных салонах и ювелирных магазинах (10%). Ниже всего доля чеков со скидкой (меньше 1%) в гостиницах и турагентствах.

Средний размер скидки составляет 465 руб. Самые большие скидки предприниматели дают в сентябре (592 руб.), июне (573 руб.), июле (542 руб.) и январе (536 руб.), а минимальные ― в мае (273 руб.), феврале (354 руб.) и декабре (373 руб.).

37% опрошенных используют искусственный интеллект (ИИ) для создания рекламы. Среди владельцев бизнеса 18−34 лет этот инструмент применяют 58%, в возрастной категории 35−49 лет — 39%, среди 50−60-летних — 18%. ИИ используют в основном для написания рекламных текстов, создания и обработки изображений, поиска идей для развития бизнеса (по 18% для каждой задачи).

62% опрошенных понимают или частично понимают язык, терминологию и инструменты маркетинга и рекламы. 24% ещё не понимают их, но хотят разобраться. По 34% получают сведения из обучающих курсов и отраслевых Telegram-каналов, 33% — из вебинаров. Реже источниками информации служат статьи в СМИ, посты блогеров, офлайн-мероприятия и подкасты.

Респонденты предпочитают обращаться за информацией об инструментах продвижения бизнеса в интернет-поисковики (48%). Также они общаются с другими предпринимателями (35%), смотрят видеообзоры (33%), консультируются со специалистами (31%) и читают тематические Telegram-каналы (29%). 18% проводят консультации с рекламными агентствами, 17% проходят специальное обучение.

У 77% малых предприятий размер маркетингового бюджета не превышает 100 тыс. руб. в месяц. 8% опрошенных тратят от 100 до 200 тыс. руб., 15% — свыше 200 тыс. руб.

65% собственников готовы выделять час и больше в неделю на изучение инструментов продвижения бизнеса. Удобнее всего им было бы получать информацию в отраслевом Telegram-канале или видеообзоре с инструкциями и практическими советами (по 45%). 27% предпочитают посещать офлайн-мероприятия, по 24% — слушать аудио- и видеоподкасты с российскими директорами по маркетингу и владельцами крупного бизнеса и читать статьи в отраслевых СМИ. Наибольшую ценность для предпринимателей представляет опыт других малых и микробизнесов (48%), эффективные инструменты продвижения (46%) и каналы рекламы (40%).

В опросе участвовали владельцы малого и микробизнеса. Размер выборки — 400 интервью. География проведения исследования — города с населением больше 100 тыс. человек по всей России.