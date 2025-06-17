Малому бизнесу большие экраны: альянс британских телегигантов снижает рекламный барьер

Британские телегиганты Sky, ITV и Channel 4 решили объединить усилия в борьбе за рынок рекламы — они формируют альянс для совместного продвижения через собственную стриминговую платформу. Телекомпании анонсировали создание общей цифровой платформы, которая позволит рекламодателям закупать инвентарь напрямую, минуя посредников.

По данным The Guardian, инициатива призвана составить конкуренцию Facebook* и YouTube, на которые приходится около двух третей британского рынка рекламы (при общем объеме отрасли в 45 млрд фунтов стерлингов). Названные платформы доминируют в британской цифровой рекламе именно за счет небольших рекламодателей, для которых ТВ-реклама традиционно была слишком дорогой.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.