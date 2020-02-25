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25.02.2020 в 08:20

«МаксимаТелеком» и «Эр-телеком холдинг» будут развивать Wi-Fi в регионах

Операторы планируют удесятерить доход от рекламы

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«МаксимаТелеком» и «Эр-телеком холдинг» договорились о совместном развитии публичного Wi-Fi в регионах. На базе сетей «Эр-телекома» в Екатеринбурге и Ульяновске «МаксимаТелеком» развернула платформу для авторизации и монетизации рекламы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

В перспективе партнерство расширит зону покрытия платформы «МаксимыТелеком», а «Эр-телеком» получит успешное решение, которое приносит разработчику несколько миллиардов рублей в год. Партнеры рассчитывают удесятерить доход от рекламы. Представитель «МаксимыТелеком» Анастасия Самойлова объяснила, что рекламные форматы платформы — видео, баннеры — нельзя пропустить или обойти, просматриваемость рекламы увеличивается, растет рекламная выручка. Кроме того, платформа работает с cookies, т. е. собирает деперсонализированные данные о пользователях, что позволяет сделать рекламу таргетированной. Такая реклама дороже, уверяет она.

Гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкило считает десятикратный рост выручки от рекламы реалистичным прогнозом. Сейчас выручка «Эр-телекома» от рекламы составляет 15%, знает человек, близкий к оператору. Выручка его в 2018 г. — 34,9 млрд руб., т. е. на рекламу пришлось около 5,2 млрд руб. В регионах всего 60% абонентов имеют мобильный интернет, так что бесплатный публичный Wi-Fi будет востребован, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее стало известно, что уже в марте в московских автобусах, троллейбусах и трамваях перестанет работать бесплатный Wi-Fi. ГУП «Мосгортранс» надеется найти нового подрядчика вместо NetByNet, принадлежащего «МегаФону».

Wi-Fi Максима Телеком
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