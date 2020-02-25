В московском наземном транспорте исчезнет бесплатный Wi-Fi

С 1 марта в московских автобусах, троллейбусах и трамваях перестанет работать бесплатный Wi-Fi. ГУП «Мосгортранс» надеется найти нового подрядчика вместо NetByNet, принадлежащего «МегаФону», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В «Мосгортрансе» подтвердили, что с 1 марта сервис будет временно недоступен в электробусах, автобусах, троллейбусах и трамваях. Тендер по поиску нового подрядчика ещё не объявлен. «Мосгортранс» подготовит новые требования, техническое задание для конкурса сформируют по итогам опроса пассажиров, уточнил представитель предприятия. Ожидается, что Wi-Fi снова появится во втором полугодии 2020 года.

Контракт стоимостью 403 млн руб. на подключение к Wi-Fi 8 тыс. столичных автобусов, троллейбусов и трамваев NetByNet выиграл в 2015 году, он действует до 31 декабря 2020 года. По условиям договора, он может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или заказчиком в одностороннем порядке в случае нарушения требований к качеству услуг. За ненадлежащее оказание услуг заказчик может оштрафовать NetByNet на 0,5% от цены договора. В прошлом году представитель «Мосгортранса» жаловался на некачественный Wi-Fi, который негативно влиял на его имидж, и не исключал «юридического способа защиты интересов».

Андрей Батанов, гендиректор провайдера NetByNet: Москва полностью оснащена сетью мобильного интернета, его пользование растет, в этом контексте роль городского Wi-Fi действительно стоит пересмотреть.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов указывает, что Wi-Fi начал развиваться в Москве тогда, когда еще не было альтернативы в виде покрытия мобильными сетями с высокой скоростью передачи данных. Для городских властей сейчас это скорее социальная услуга, которая может быть востребована абонентами в роуминге или для экономии мобильного трафика.

Согласно статистике самого оператора, в 2018 году к сети бесплатного Wi-Fi на транспорте в Москве подключались свыше 18 млн раз, из них 10,4 млн уникальных пользователей. За год пассажиры скачали свыше 830 Тб трафика. В частности, москвичи и туристы активно смотрели видео на YouTube, слушали аудио «ВКонтакте», заходили в Instagram и общались в социальных сетях.