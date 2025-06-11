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18+
11.06.2025 в 08:40

Президент Франции предложил запретить соцсети для детей младше 15 лет

Инициатива Макрона предполагает обязательную проверку возраста на цифровых платформах

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой запретить доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет. Он планирует ввести обязательную проверку возраста на цифровых платформах «в ближайшие месяцы». Об этом сообщает Politico.

Греция при поддержке Франции и Испании продвигает инициативы по ограничению времени, проводимого подростками в интернете. Однако Макрон, обращаясь к французской общественности после убийства ассистента преподавателя в средней школе, заявил о намерении действовать решительно и безотлагательно.

«Мы не можем ждать», — сказал Макрон, выступая на канале France 2.

10 июня во французском городе Ножан 14-летний школьник напал с ножом на 31-летнего ассистента преподавателя и смертельно ранил его. Инцидент произошел у ворот школы во время утреннего досмотра рюкзаков. Сейчас подросток задержан, полиция проводит допрос и расследует обстоятельства произошедшего.

Президент Макрон также объявил, что во Франции будет введена проверка возраста на сайтах, продающих ножи онлайн, аналогично мерам, которые сейчас применяются к порнографическим сайтам.

Франция соцсети
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