Агентство makelove помогает тайно следить за бывшими коллегами

14 апреля традиционно считается Днем бывших возлюбленных. Но два года назад команда makelove решила переосмыслить эту дату и посвятить ее не только романтическим, но и профессиональным отношениям. Так появился День бывших коллег — с идеей, что увольнение необязательно означает конец связи. Подробнее о запуске спецпроекта агентство рассказало Sostav.

Олеся Дудник, креативный директор makelove: Давайте честно: бывшие сотрудники часто секретиком следят за компаниями, в которых работали, а компании — за успехами бывших коллег. Но как же редко при этом они пишут друг другу теплые слова. Как-то неловко, что ли, признавать успехи тех, кто теперь уже не в твоей команде. Мы в makelove следим за бывшими коллегами, делимся их каналами, приглашаем с лекциями, говорим об их проектах на своих выступлениях. Считаем это важным и призываем делать так же остальных.

В этом году makelove продолжил историю и запустил спецпроект. Его главная мысль: следить за бывшими — это нормально. Многим хочется похвалить, подбодрить или просто напомнить о себе. Но сделать это напрямую бывает страшно: а вдруг подумают, что на новом месте не нравится или вообще хочется вернуться.

Поэтому агентство создало в соцсетях шпионский аккаунт, через который можно анонимно передать сообщение бывшему коллеге или работодателю. Эти комменты агентство опубликует под постами в соцсетях компаний и сотрудников.

Аня Володарская, бренд-директор makelove: Мы в makelove всегда дружили с бывшими коллегами: ребята часто приходят в гости, в офисе до сих пор можно найти артефакты бывших и вспомнить истории с ними связанные, мы друг за другом следим и знаем обо всех новостях. Поэтому было решено застолбить за собой 14 апреля — день бывших возлюбленных, и преобразовать его в день бывших коллег. Этот день нужен нам, чтобы в очередной раз передать привет ex-сотрудникам и сказать, что мы ими гордимся. Но также он нужен рынку. Мы хотим, чтобы работодатели показывали: важно расставаться с работодателем в хороших отношениях. И судя по тому, как много компаний и блогеров с 2023 года подхватили этот инфоповод, нам все удается.

Состав творческой группы

makelove (агентство)

Креативный директор: Олеся Дудник

Старший креатор: Мария Фомичева

Креатор: Александра Томашпольская

Ex-стажер отдела креатива: Глеб Горшенин

Бренд-директор: Анна Володарская

Бренд-менеджер: Софья Гаврилова

Стажер в бренд-отделе: Никита Рубцов

Дизайнер: Юлия Захарова