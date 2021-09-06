«Это МакКомбо Насти Ивлеевой. Но съешь его ты»: McDonald’s запустил коллаборацию с блогером

McDonald’s в России объявил о запуске серии МакКомбо, состав которой определят инфлюенсеры и селебрити — первой героиней кампании стала блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Промо сеть ресторанов разработала совместно с командой агентств Leo Burnett Moscow ( Publicis Groupe Russia ), Starcom и Digitas Moscow .
Как отметили креаторы, активация призвана показать пользователям, что их кумиры тоже являются поклонниками блюд бренда. Кто-то заезжает за Биг Маком по дороге на студию, кто-то снимает стресс, заказывая Макфлурри после съемок, а некоторые не представляют гастролей без завтраков с кофе и картофелем фри. Это вдохновило McDonald’s представить любимые обеды мировых знаменитостей.
Например, ранее рэпер Трэвис Скотт, участники k-pop группы BTS, певец Джей Бальвин и хип-хоп исполнительница Saweetie успешно рассказали о своих пристрастиях к фастфуду сети. В МакКомбо Насти Ивлеевой войдут Биг Мак, средние порции картофеля фри и холодного напитка на выбор, а также карамельное мороженое по специальной цене.
Стоимость любимого набора блогера в ресторанах сети по всей России составит 229 руб., в «МакДоставке» — 289 руб., а пользователи приложения смогут оформить заказ по цене 215 руб.
Александр Мерзляков, креативный директор Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ):
«Это МакКомбо Насти Ивлеевой, но съешь его ты» — слоган кампании и призыв к действию. Если порой и кажется, что звезды живут где-то в параллельной вселенной, то эта история точно не про McDonald’s, где звездный обед может съесть каждый гость.
Кроме тематического МакКомбо, в рамках коллаборации с Настей Ивлеевой готовится к выпуску мерч — некоторые элементы коллекции будут разыграны в соцсетях McDonald’s в России.
Марк Карена, генеральный директор McDonald’s в России:
Мы рады, что именно Настя стала первым амбассадором кампании уникальных МакКомбо в России. Своим примером она вдохновляет молодое поколение наших гостей реализовывать свой творческий потенциал и добиваться успеха, несмотря ни на что. Теперь уникальный сет любимых блюд McDonald’s Насти Ивлеевой доступен для миллионов поклонников ее творчества.
У каждого есть свой любимый заказ в McDonald’s (даже если вы знаменитость). Уже в ближайшее время мы представим вам новых героев МакКомбо в России.
Как отметили в творческой группе кампании, скоро станет известно о других участниках коллаборации сети ресторанов с российскими селебрити — следите за новостями на Sostav.
Состав творческой группы:
McDonald’s в России (клиент):
Вице-президент — Дарья Назаркина
Маркетинг директор — Максим Бабиков
Маркетинг менеджер — Анастасия Порубаева
Ассистент маркетинг-отдела — Вероника Соколова
Digital-менеджер — Елена Нечаева
Младший digital-менеджер — Родион Гильмишарипов
Старшие менеджеры по связям с общественностью — Елена Чилингарян, Наталья Меркушова
Специалист по связям с общественностью — Анастасия Косолидзе
Leo Burnett Moscow (агентство, входит в Publicis Groupe Russia):
Креативный директор — Александр Мерзляков
Старший арт-директор — Анастасия Маркина
Копирайтер — Ксения Малинина
Директор группы по работе с клиентами — Валерия Бовдей
Менеджер по работе с клиентами — Дарья Мирошниченко
Младший менеджер по работе с клиентами — Арина Шаврина
Head of Production Publicis Groupe — Ирина Новикова
Production Group Head — Олег Гридасов
Руководитель дизайн-студии — Алексей Андреев
Дизайнер — Андрей Смирнов
Fetish Film (продакшн):
Режиссер — Тигран Бежанов
Оператор — Ян Ясинский
Продюсеры — Роман Калмыков, Ольга Гурома
Фотограф — Илья Ровный
Агентство «Рубикон» (права и селебрити):
Исполнительный директор — Валерий Просвиров
Руководитель отдела лицензирования — Татьяна Масленкова
Starcom (медиа):
Директор по работе с клиентами — Татьяна Чорная
Старший эксперт по планированию рекламы в СМИ — Татьяна Соловьева
Digital аккаунт-директор — Марина Маевская
Руководитель digital-группы — Александра Токарева
Digitas Moscow (digital):
Digital Creative Lead — Константин Симонов
Senior Art Director — Анна Демина
Digital Art Director — Илья Иляскин
Account Director — Мария Куприянова
Senior Account Manager — Анастасия Волконская
Digital Project Manager — Екатерина Белошкурская
Digital Copywriter — Алина Иванова-Скрябина
Digital Designer — Сергей Васильев
Digital Copywriter — Ксения Шарапова
Junior Digital Copywriter — Наталья Селиванова
SMM Designer — Анастасия Ларионова
Influencer Marketing Manager — Анна Белова