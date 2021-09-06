«Это МакКомбо Насти Ивлеевой. Но съешь его ты»: McDonald’s запустил коллаборацию с блогером

McDonald’s в России объявил о запуске серии МакКомбо, состав которой определят инфлюенсеры и селебрити — первой героиней кампании стала блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Промо сеть ресторанов разработала совместно с командой агентств Leo Burnett Moscow ( Publicis Groupe Russia ), Starcom и Digitas Moscow .

Как отметили креаторы, активация призвана показать пользователям, что их кумиры тоже являются поклонниками блюд бренда. Кто-то заезжает за Биг Маком по дороге на студию, кто-то снимает стресс, заказывая Макфлурри после съемок, а некоторые не представляют гастролей без завтраков с кофе и картофелем фри. Это вдохновило McDonald’s представить любимые обеды мировых знаменитостей.

Например, ранее рэпер Трэвис Скотт, участники k-pop группы BTS, певец Джей Бальвин и хип-хоп исполнительница Saweetie успешно рассказали о своих пристрастиях к фастфуду сети. В МакКомбо Насти Ивлеевой войдут Биг Мак, средние порции картофеля фри и холодного напитка на выбор, а также карамельное мороженое по специальной цене.

Стоимость любимого набора блогера в ресторанах сети по всей России составит 229 руб., в «МакДоставке» — 289 руб., а пользователи приложения смогут оформить заказ по цене 215 руб.

Александр Мерзляков, креативный директор Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ): «Это МакКомбо Насти Ивлеевой, но съешь его ты» — слоган кампании и призыв к действию. Если порой и кажется, что звезды живут где-то в параллельной вселенной, то эта история точно не про McDonald’s, где звездный обед может съесть каждый гость.

Кроме тематического МакКомбо, в рамках коллаборации с Настей Ивлеевой готовится к выпуску мерч — некоторые элементы коллекции будут разыграны в соцсетях McDonald’s в России.

Марк Карена, генеральный директор McDonald’s в России: Мы рады, что именно Настя стала первым амбассадором кампании уникальных МакКомбо в России. Своим примером она вдохновляет молодое поколение наших гостей реализовывать свой творческий потенциал и добиваться успеха, несмотря ни на что. Теперь уникальный сет любимых блюд McDonald’s Насти Ивлеевой доступен для миллионов поклонников ее творчества. У каждого есть свой любимый заказ в McDonald’s (даже если вы знаменитость). Уже в ближайшее время мы представим вам новых героев МакКомбо в России.

Как отметили в творческой группе кампании, скоро станет известно о других участниках коллаборации сети ресторанов с российскими селебрити — следите за новостями на Sostav.

Состав творческой группы:

McDonald’s в России (клиент):

Вице-президент — Дарья Назаркина

Маркетинг директор — Максим Бабиков

Маркетинг менеджер — Анастасия Порубаева

Ассистент маркетинг-отдела — Вероника Соколова

Digital-менеджер — Елена Нечаева

Младший digital-менеджер — Родион Гильмишарипов

Старшие менеджеры по связям с общественностью — Елена Чилингарян, Наталья Меркушова

Специалист по связям с общественностью — Анастасия Косолидзе

Leo Burnett Moscow (агентство, входит в Publicis Groupe Russia):

Креативный директор — Александр Мерзляков

Старший арт-директор — Анастасия Маркина

Копирайтер — Ксения Малинина

Директор группы по работе с клиентами — Валерия Бовдей

Менеджер по работе с клиентами — Дарья Мирошниченко

Младший менеджер по работе с клиентами — Арина Шаврина

Head of Production Publicis Groupe — Ирина Новикова

Production Group Head — Олег Гридасов

Руководитель дизайн-студии — Алексей Андреев

Дизайнер — Андрей Смирнов

Fetish Film (продакшн):

Режиссер — Тигран Бежанов

Оператор — Ян Ясинский

Продюсеры — Роман Калмыков, Ольга Гурома

Фотограф — Илья Ровный

Агентство «Рубикон» (права и селебрити):

Исполнительный директор — Валерий Просвиров

Руководитель отдела лицензирования — Татьяна Масленкова

Starcom (медиа):

Директор по работе с клиентами — Татьяна Чорная

Старший эксперт по планированию рекламы в СМИ — Татьяна Соловьева

Digital аккаунт-директор — Марина Маевская

Руководитель digital-группы — Александра Токарева

Digitas Moscow (digital):

Digital Creative Lead — Константин Симонов

Senior Art Director — Анна Демина

Digital Art Director — Илья Иляскин

Account Director — Мария Куприянова

Senior Account Manager — Анастасия Волконская

Digital Project Manager — Екатерина Белошкурская

Digital Copywriter — Алина Иванова-Скрябина

Digital Designer — Сергей Васильев

Digital Copywriter — Ксения Шарапова

Junior Digital Copywriter — Наталья Селиванова

SMM Designer — Анастасия Ларионова

Influencer Marketing Manager — Анна Белова