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31.05.2019 в 14:45

Mail.ru Group запустила новый формат видеорекламы в сети NativeRoll

Компания добавила формат out-stream видеороликов Bumper Ads

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myTarget

Mail.ru Group представила новый формат видеорекламы для пользователей видеосети NativeRoll, сообщается в официальном релизе компании. Это шестисекундные ролики Bumper Ads, встраиваемые в контент на площадках в более чем 100 премиальных издателей.

Короткие ролики являются востребованным форматом, который позволяет реализовывать креативные стратегии с приемом сторителлинга. Одновременно Bumper Ads дает возможность оптимизировать медийные и стоимостные показатели рекламы при запуске кампании в out-stream видеосети NativeRoll.

Максим Зенин, директор по рекламным продуктам, Mail.ru Group:

Короткие рекламные ролики — инструмент, позволяющий работать с аудиторией на разных этапах маркетинговой воронки. При этом порог входа в аукцион для Bumper Ads в два раза ниже по сравнению с другими форматами NativeRoll, доступными для закупки в myTarget. С помощью коротких out-stream роликов рекламодатели смогут увеличить эффективность видеорекламы и возврат инвестиций в этот канал продвижения.

Кампания с новым форматом настраивается в рекламном кабинете myTarget цель «Специальные возможности». Ролики показываются и на десктопе, и на мобильных устройствах. Закупка рекламы происходит по модели CPV, оплата осуществляется только за те ролики, которые были досмотрены пользователями до конца. Подробности о Bumper Ads можно узнать по ссылке.

Mail.ru Bumper Ads
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