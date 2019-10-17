Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.10.2019 в 10:35

Mail.ru Group начала предлагать пакет подписок на свои сервисы

Российские компании ориентируются на успех Amazon Prime

Компания Mail.ru Group предлагает своим клиентам подписку на свои сервисы стоимостью 199 рублей, сообщает «Коммерсант». В пакете есть скидки на сервисы такси, каршеринга, доставки еды и партнерские предложения.

Подписка носит название Combo, ее стоимость 199 рублей, а при оплате картой Visa — 99 рублей в месяц до конца этого года. Подписчики получат скидку 10% на поездки с помощью агрегатора такси «Ситимобил», такую же скидку на заказ еды в сервисе Delivery Club (она суммируется с другими скидками по промокодам), кэшбэк 10% при поездках через каршеринг YouDrive, дополнительные 16 Гб в «Облаке Mail.ru».

Еще есть предложения у партнеров: второй бигмак бесплатно каждый месяц в «Макдоналдсе», скидка 10% в магазинах «Перекресток» и доступ к сервису «МегаФон ТВ» с пакетом онлайн-кинотеатра «Амедиатека» для абонентов любого оператора.

Компания протестировала сервис перед запуском. Например, в августе действовала скидка на товары из магазина Lamoda. В результате тестов «выбрали оптимальное сочетание сервисов для старта подписки», пояснили в Mail.ru Group, не исключив, что в дальнейшем «могут быть другие тарифы с другим набором сервисов и партнеров».

Ранее стало известно, что поддерживаемый Mail.ru Group сервис доставки еды открывает новую производственную площадку.

Mail.Ru Group Сервисы подписка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.