Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+3
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.10.2019 в 09:40

Поддерживаемый Mail.ru Group сервис доставки еды открывает новую производственную площадку

Компания предлагает 50 программ питания Performance Group

Depositphotos

Сервис доставки готовой еды расширяет свое присутствие на рынке, открывая новую производственную площадку на Юго-Западе Москвы, сообщают «Ведомости».

Новое предприятие будет обслуживать клиентов, которые живут в Москве и в области. В конце октября пройдет тестовый запуск, а работать он начнет только в ноябре. Стоимость запуска новой площадки составляет 320 млн рублей. Как рассказал основатель компании Артур Зеленый, это собственные деньги компании и средства инвестора Mail.ru Group.

Performance Food разработала 50 программ питания для людей с разными потребностями. Программы стоят от 1,5 до 2,3 тысяч рублей в день. В меню более 1,5 тысяч блюд: каши, салаты, супы, мясо, рыба, морепродукты, десерты и пр. Сервис работал в Москве и делал доставку в пределах 50 км от МКАД, а также доступен в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Mail.ru Group вышла на рынок доставки наборов продуктов питания в июле этого года. Компания стала миноритарным владельцем новой компании Performance Food, продающей около 50 программ питания для разных целей.

Mail.Ru Group Performance Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.