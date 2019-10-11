Поддерживаемый Mail.ru Group сервис доставки еды открывает новую производственную площадку

Сервис доставки готовой еды расширяет свое присутствие на рынке, открывая новую производственную площадку на Юго-Западе Москвы, сообщают «Ведомости».

Новое предприятие будет обслуживать клиентов, которые живут в Москве и в области. В конце октября пройдет тестовый запуск, а работать он начнет только в ноябре. Стоимость запуска новой площадки составляет 320 млн рублей. Как рассказал основатель компании Артур Зеленый, это собственные деньги компании и средства инвестора Mail.ru Group.

Performance Food разработала 50 программ питания для людей с разными потребностями. Программы стоят от 1,5 до 2,3 тысяч рублей в день. В меню более 1,5 тысяч блюд: каши, салаты, супы, мясо, рыба, морепродукты, десерты и пр. Сервис работал в Москве и делал доставку в пределах 50 км от МКАД, а также доступен в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Mail.ru Group вышла на рынок доставки наборов продуктов питания в июле этого года. Компания стала миноритарным владельцем новой компании Performance Food, продающей около 50 программ питания для разных целей.