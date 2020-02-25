«Магнит» объявил о начале цифровой трансформации

«Магнит» подписал лицензионное соглашение с SAP о совместном внедрении IT-решений, пишут «Ведомости» со ссылкой на совместное сообщение компаний. Проект рассчитан на три года, по его завершении ритейлер планирует добиться устойчивого роста и повышения стоимости бизнеса для акционеров.

Ранее ритейлер предпочитал работать на решениях, которые сам же и разрабатывал. Теперь компания доверится цифровой платформе, с которой предпочитают работать большинство ритейлеров в мире. Все процессы «Магнита» будут сосредоточены в системе SAP S/4 HANA Retail.

Сначала система позволит автоматизировать финансы, движение товаров, кадров и отчетности. Цифровизация работы с персоналом на базе модуля SAP HCM затронет кадровый учет, организационную структуру, расчет зарплаты и связанные процессы. Параллельно будет внедрено чековое хранилище на SAP CAR, что позволит следить за остатками в онлайн-режиме.

Ян Дюннинг, президент и гендиректор «Магнита»: Мы рассчитываем, что эффект от программы в течение нескольких лет будет исчисляться миллиардами рублей.

Он планирует, что эффект сразу проявится в разных секторах деятельности ритейлера: оборачиваемости капитала, росте производительности труда, снижении потерь, повышении качества ведения товарного учета и планировании ресурсов.

Напомним, что недавно Детский Совет директоров «Yummy United Магнит», состоящий из детей сотрудников розничной сети, принял решение о запуске собственной торговой марки. Первые продукты под брендом Yummy United, созданные специально для детской аудитории, появятся в торговых точках компании во втором квартале 2020 года.