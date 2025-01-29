«Магнит» запустил цифрового консультанта в нескольких магазинах

Ретейлер «Магнит» начал тестировать цифрового голосового консультанта, который помогает покупателям решить различные вопросы в магазинах крупных форматов. Виртуального помощника зовут Анна. Она отвечает на запросы по обмену или возврату товаров, ценникам и очередям на кассах. Кроме того, у Анны можно спросить о забытых в магазине вещах. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что решение, разработанное на базе технологической лаборатории «Магнита» в инновационном кластере «Ломоносов», позволит «улучшить клиентский сервис и оптимизировать нагрузку персонала магазинов». Панель с цифровым голосовым ассистентом размещается около стойки сервисной службы в торговом зале. Сейчас такие панели установлены в четырех магазинах в Краснодаре. В пул тестирования планируется включить еще несколько магазинов больших форматов.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит»: Мы рассчитываем, что наш цифровой ассистент позволит улучшить покупательский сервис в магазинах. Покупатели смогут быстро получить необходимую информацию в удобном формате — на экране дисплея с голосовым сопровождением. Для пилотного проекта мы отобрали наиболее частые запросы, но в будущем планируем расширить функционал цифрового помощника, чтобы он смог дать ответ практически на любой вопрос, который может возникнуть у наших клиентов. Наша разработка также призвана упростить работу персонала и перераспределить их время с решения рутинных рядовых задач на другие направления.

На время пилотного проекта функционал цифрового помощника ограничен несколькими блоками вопросов, которые покупателям предлагается выбрать в меню. Если вопрос потребует участия персонала, то Анна свяжется с ответственным сотрудником магазина. Ожидается, что тестовый период продлится три месяца. При успешном испытании компания планирует внедрить цифрового консультанта в другие магазины сети.