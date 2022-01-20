«Магнит» приобрел активы ИД «Гастроном» для создания медиаплатформы

«Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном». Ритейлер планирует совместно с его текущими владельцами развивать на основе активов издательского дома медиаплатформу, сообщают «Ведомости».

Ритейлер планирует сохранить и усилить редакционную команду «Гастронома». Компания посчитала более эффективным создать цифровую медиаплатформу через партнерство с крупным тематическим онлайн-игроком, чем инвестировать деньги в привлечение целевой аудитории ресурса с нуля. «Мы хотим вдохновлять наших покупателей менять к лучшему свои привычки в еде, в уходе за собой и своими близкими, а в перспективе — трансформировать это в лояльность и уникальный покупательский опыт», — передал представитель «Магнита» слова гендиректора сети Яна Дюннинга.

В «Гастрономе» рассказали, что уже несколько лет искали стратегического партнера, который активно развивается в сфере диджитал и планирует создание вокруг клиентов собственной экосистемы сервисов, включающей медиа. У ритейлера уже есть печатный журнал для покупателей «Мой Магнит» и Telegram-канал Shopper’s. Журнал также может стать частью медиаплатформы.

Руководитель коммуникационного агентства The Mellows Иван Пачко полагает, что ритейлер будет создавать контент (подкасты, блоги о еде) для своей новой медиаплатформы. ИД «Гастроном» помимо всего прочего одна из крупнейших в рунете пользовательская база рецептов и обзоров. По данным SimilarWeb, только этот ресурс посещает почти 7 млн уникальных пользователей в месяц, это очень приличная аудитория, которая совпадает с целевой аудиторией «Магнита», полагает Пачко.

ИД выпускает журналы «Гастрономъ», «Школа гастронома», «Школа гастронома. Коллекция рецептов», «Садовник», «Коллекция садовника», «Женские секреты». Ему также принадлежат порталы www.gastronom.ru и www.supersadovnik.ru, рекламное агентство «Гастроном продакшн» и кулинарная школа-студия. Уникальная ежемесячная аудитория сайта www.gastronom.ru, одноименных пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах на конец года составляла 18 млн человек, а ресурсы содержат более 600 тыс. единиц контента.

Ранее медиаплатформу о еде запустил X5 Retail Group, в которую входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В неё входят сайт и приложение с рецептами и сайты для сравнения цен.