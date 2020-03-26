«Магнит» готов трудоустроить сотрудников «Шоколадницы»

Сотрудники розничного блока сети «Шоколадница» смогут без потери прежнего рабочего места устроиться в магазины сети «Магнит», если ухудшение эпидемиологической обстановки повлечет за собой временное закрытие ресторанов. Об этом пишет пресс-служба ритейлера.

Работники смогут заключать срочные трудовые договора с «Магнитом» и выходить универсальными сотрудниками торгового зала. В случае добровольного согласия персонал ресторанов будет задействован для помощи в приеме продукции, наполнении торгового зала, обслуживании покупателей.

В условиях возросшего спроса на отдельные категории товара «Магнитам» действительно требуется дополнительный персонал для выставления на полки продукции. Группа компаний готова предоставить ритейлеру от 300 до 1000 своих работников. Персонал ресторанов имеет медицинские книжки, поэтому они смогут оперативно начать трудиться.

Сейчас «Магнит» ведет переговоры о таком же сотрудничестве с другими сетями ресторанов быстрого обслуживания.

Анна Боброва, директор по персоналу «Магнита»: Мы готовы трудоустроить сотрудников ГК «Шоколадница» в локациях, релевантных нашей сети магазинов. Это яркий пример взаимопомощи компаний, который поможет сотрудникам пройти сложный период, сохранив рабочие места и источник доходов. Сотрудничество с крупнейшей сетью ресторанов позволит нам получить квалифицированный персонал и повысить качество обслуживания покупателей, что особенно важно в текущей ситуации. Мы открыты для подобных партнерств и готовы рассматривать сотрудничество с другими игроками рынка.

Надежда Устинова, директор по персоналу ГК «Шоколадница»: Мы благодарны, что в эти непростые для всех времена партнерское взаимодействие между компаниями смежных рынков принесет стабильность сотрудникам ресторанов и кофеен и выражаем благодарность партнерам из «Магнита» за оперативную организацию сотрудничества, за заботу о людях. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы сохранить все рабочие места.

Ранее стало известно, что крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries предлагает рабочие места людям, которые остались без работы из-за кризиса. Wildberries запустила сайт, на котором размещаются вакансии ритейлера, а также других работодателей.