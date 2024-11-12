«Магнит Аптека» теперь в приложении «Магнит»: удобство и новые возможности

Команда OMD OM Group рассказала Sostav, как разработала и запустила мультиканальную рекламную кампанию, посвященную интеграции «Магнит Аптеки» в приложение «Магнит». Теперь 20 миллионов пользователей приложения могут заказать в одном месте не только продукты и косметику, но и оформить заказ лекарств с самовывозом. Актриса и стендап-комик Ирина Мягкова стала лицом кампании.

Этот шаг знаменует собой значительное развитие омниканальной стратегии «Магнит Аптеки». Интеграция в приложение обеспечивает доступ к полному каталогу аптек и упрощает процесс заказа. Более того, в июле были запущены продажи в формате маркетплейса с ассортиментом от ведущего дистрибьютора аптечных товаров.

Креативную концепцию и сценарий видеоролика разработала команда «Гастроном Медиа» (входит в группу компаний «Магнит»). Для анонса запуска онлайн-продаж OMD OM Group реализовала мультиканальную стратегию, включающую как имиджевую, так и перфоманс-рекламу.

Для максимального охвата целевой аудитории использовались OLV-форматы на площадках с высоким уровнем досматриваемости с подключением Brand Lift исследования. На заинтересованных пользователей проводился ретаргетинг и предлагался специальный промокод на скидку при первом заказе в приложении.

Дополнительно запускалась прицельная реклама на активных покупателей «Магнит Аптеки» и на клиентов «Магнит», кто еще не успел совершить покупку в формате «Магнит Аптека», используя DMP-сегмент «Магнита» (владельцы карты лояльности «Магнит»). Для переключения внимания пользователей с конкурентов применялся таргетинг на основе ОФД-данных с последующим анализом Sales Lift.

Команда OMD OM Group отвечала за медиапланирование и размещение рекламы на ведущих онлайн-платформах: видеохостингах, социальных сетях, тематических сайтах и в поисковой выдаче. Рекламные материалы интегрированы в сайты magnit.ru, apteka.magnit.ru и мобильное приложение «Магнит: акции и доставка».

Диана Курбатова, директор по маркетингу формата «Магнит Аптека»: Для «Магнита» интеграция аптечного ритейла в приложение является важным шагом, позволяющим усилить УТП бренда не только в офлайне, но и в онлайне. Для клиента — это покупка в одном месте c использованием преимуществ единой программы лояльности «Магнит Плюс». Подключение дистрибьюторов позволило «Магнит Аптеке» увеличить ассортимент, а сотрудничество с партнерами поможет расширить географию и укрепить свое присутствие на рынке. Также интеграция в основное приложение позволит «Магнит Аптеке» еще более эффективно монетизировать трафик и стать полноценным игроком на рынке ритейл-медиа.

Анна Козырева, руководитель SMM-направления OMD OM Fuse: При выборе амбассадора проекта мы опирались на три критерия: медийность, положительная оценка персоны молодой аудиторией, а также возможность создать уникальный сценарий ролика с учетом образа артиста. Кандидатура Ирины Мягковой была утверждена почти сразу — ее лучезарный комедийный образ вдохновил бренд и продакшен-группу на создание ироничного ролика, где взаимодействие с брендом построено динамично, ярко, но без противоречий ДНК бренда.

Команда проекта

«Магнит Аптека» (клиент)

Директор по маркетингу: Диана Курбатова Менеджер по маркетингу: Галина Алибекова

OMD OM Group (агентство)

Managing Director OMD AMS: Мария Уколова

Digital Group Account Director OMD AMS: Елизавета Калинина

Digital Group Head OMD AMS: Валерия Филипченко

Senior Digital Manager OMD AMS: Дарья Каргопольцева

Руководитель отдела креатива и производства OMD OM Fuse: Анастасия Корабельникова

Руководитель SMM направления OMD OM Fuse: Анна Козырева

«Панч» (продакшн)

Генеральный продюсер: Ломтева Марина

Джуниор продюсер: Кособреева Александра

Художник-постановщик: Антонина Ланцова

Режиссёр-постановщик: Андрей Кречетов

Оператор-постановщик: Алексей Янков

Директор съемочной группы: Виктор Рыбинцев

1AD (второй режиссер): Олеся Миронова

Режиссер монтажа: Владислав Вдовин

ООО «Гастроном Медиа» (креатив)

Креативный директор, руководитель управления по креативным разработкам: Бекмирзаев Эркин

Руководитель направления разработки креативных концепций: Кузьмин Константин

Старший арт-директор: Галина Бабич

Руководитель направления клиентского сервиса: Гагуа Мария