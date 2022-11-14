Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Digital-агентство ZAMEDIA
KIT SOLER

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.11.2022 в 13:18

«Магнит» проводит запрос цен на размещение диджитал-рекламы на 2023 год

По оценке ритейлера, бюджет закупки составит 1,2 млрд рублей

АО «Тандер» объявило запрос предложений на оказание услуг по размещению интернет-рекламы для торговой сети «Магнит» в 2023 году, следует из документации, представленной на торговой площадке B2B-Center. Заявки принимаются до 17 ноября. Согласно техническому заданию (ТЗ), плановый бюджет ритейлера — 1,2 млрд руб.

В описании закупки говорится, что цель конкурса — выбрать поставщика, который одновременно сможет оказывать услуги по размещению диджитал-рекламы по ТЗ, предложить минимальную стоимость, а также работать со всеми типами заявленных размещений на разных площадках.

Например, в ТЗ указано, что подрядчик в том числе должен будет размещать рекламу на площадках «Яндекса» (баннеры в «Директе», видеореклама, аудиореклама и другие форматы), «Газпром-Медиа Холдинга» (Quant и Ivi, TNT-online, Rutube, NativeRent), VK (все форматы размещения через рекламный кабинет VK), Kion, Оkko, Avito.

Цены при заключении договора должны быть зафиксированы на срок не менее одного года. При этом готовность фиксации цен более чем на один год относится к преимуществу участника. Период сотрудничества с победителем — с 1 января по 31 декабря 2023 года. К истечению данного периода планируется проведение нового конкурса на следующий год, говорится в закупочной документации.

С января по июнь 2022 года ритейлер «Магнит» потратил на рекламу и продвижение 4,4 млрд руб., что на 12% больше, чем в первом полугодии прошлого года (3,9 млрд руб.). В процентах от выручки расходы на рекламу сократились на 9 б. п. год к году с 0,5% до 0,4% в связи со снижением количества маркетинговых мероприятий. Общая выручка ритейлера в первом полугодии выросла на 38,2% год к году, достигнув 1,1 трлн руб., на это частично повлияло объединение с «Дикси».

Магнит
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.