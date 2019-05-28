«Магнит» запускает обновление торговой сети

Компания «Тандер», которой принадлежит ритейлер «Магнит», приступает к обновлению торговой сети. Магазины будут оформлены в соответствии с новым визуальным стилем, который был представлен в феврале. В настоящее время компания ищет подрядчиков, которые займутся изготовлением outdoor и indoor элементов. Обновленные рекламно-информационные материалы будут поставляться в 12 округов, где представлена сеть. Сейчас «Тандер» проводит предварительный квалификационный отбор подрядчиков.

Техническое задание включает подготовку дизайн-проекта для открытия новых гипермаркетов и магазинов «Семейный», содержащий ситуационный план, 3D-визуализацию, планы торгового зала и макеты РИМ. К outdoor материалам относятся вывески, баннеры, световые коробы, растяжки, входные группы, фасадные конструкции, указатели на парковку, стелы.

Напомним, ребрендинг «Магнита» был проведен агентством «Супрематика». Логотип сети сохранил узнаваемый цвет и фирменный знак — букву «М» — и при этом получил современную форму. Он обыгрывает жест рук, воплощающий заботу и внимание. На фасадах, вывесках в торговых залах, упаковке продукции СТМ, информационных и рекламных материалах будет использоваться оригинальная система пиктограмм.

Цель редизайна — сделать торговую сеть уютнее, полезнее, выгоднее и удобнее в глазах покупателя. Обновленные супермаркеты получат яркий дизайн, дружелюбную атмосферу и удобное зонирование.