Magna вслед за WPP понизила прогноз мировых рекламных расходов на 2025 год

Согласно последнему отчету Magna, ожидается, что глобальный доход от рекламы достигнет $979 млрд в 2025 году, что на 4,9% больше, чем в 2024 году. Прогнозируемый объем расходов снизился на 1,2 процентных пункта по сравнению с декабрьским прогнозом.

Ожидается, что доходы от традиционных источников рекламы, таких как СМИ, телевидение и радио, снизятся на 3% до $264 млрд в 2025 году. Продажи рекламы на цифровых платформах составят $715 млрд, увеличившись на 8%.

Реклама в поисковых системах и медиа достигнет $357 млрд, увеличившись на 8%. Продажи рекламы в социальных сетях вырастут на 11% до $242 млрд, а размещение рекламы в видеоконтенте — на 7% до $80 млрд.

Хотя в 2025 году на мировом рынке рекламы наблюдается снижение роста, ожидается, что в 2026 году он восстановится благодаря восстановлению экономической ситуации и крупных телевизионных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу FIFA, зимние Олимпийские игры и промежуточные выборы в США.

Ранее WPP также пересмотрел в сторону понижения прогноз мировых рекламных расходов на 2025 год с 7,7 % до 6 %. По данным агентства, рост замедляется на фоне экономической неопределенности и смещения инвестиций в сторону digital и пользовательского контента. Согласно оценке, объем глобального рекламного рынка по итогам текущего года составит примерно $1,08 трлн.