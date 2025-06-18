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18+
18.06.2025 в 12:00

Magna вслед за WPP понизила прогноз мировых рекламных расходов на 2025 год

Согласно новой оценке, объем глобального рекламного рынка составит $979 млрд

Согласно последнему отчету Magna, ожидается, что глобальный доход от рекламы достигнет $979 млрд в 2025 году, что на 4,9% больше, чем в 2024 году. Прогнозируемый объем расходов снизился на 1,2 процентных пункта по сравнению с декабрьским прогнозом.

Ожидается, что доходы от традиционных источников рекламы, таких как СМИ, телевидение и радио, снизятся на 3% до $264 млрд в 2025 году. Продажи рекламы на цифровых платформах составят $715 млрд, увеличившись на 8%.

Реклама в поисковых системах и медиа достигнет $357 млрд, увеличившись на 8%. Продажи рекламы в социальных сетях вырастут на 11% до $242 млрд, а размещение рекламы в видеоконтенте — на 7% до $80 млрд.

Magna

Хотя в 2025 году на мировом рынке рекламы наблюдается снижение роста, ожидается, что в 2026 году он восстановится благодаря восстановлению экономической ситуации и крупных телевизионных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу FIFA, зимние Олимпийские игры и промежуточные выборы в США.

Ранее WPP также пересмотрел в сторону понижения прогноз мировых рекламных расходов на 2025 год с 7,7 % до 6 %. По данным агентства, рост замедляется на фоне экономической неопределенности и смещения инвестиций в сторону digital и пользовательского контента. Согласно оценке, объем глобального рекламного рынка по итогам текущего года составит примерно $1,08 трлн.

WPP Magna
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