Магазин игрушек в ЦДМ вернулся к Мамуту

«ЦДМ Игрушки», расположенный в Центральном детском магазине на Лубянке, вновь перешел под контроль миллиардера Александра Мамута. Смена собственника произошла еще в ноябре 2024 года, когда компания перешла от ООО «ЦДМ на Лубянке» (структура «Киевской площади») к ООО «ТД Тойс», входившую в Ideas4Retail, сообщают «Ведомости».

Площади «ЦДМ Игрушки» ранее уже были в управлении Ideas4Retail. С 2015 года там располагался флагманский магазин британской Hamleys, франчайзи которой и выступала эта компания. Но в 2022 году договор был расторгнут. На этом месте был открыт магазин «ЦДМ Игрушки», а весной прошлого года весь ЦДМ выкупила «Киевская площадь».

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отмечает, что прежние владельцы магазина проработали ассортиментную матрицу, нарастили маркетинговую активность. Однако у команды Мамута более сильные компетенции и опыт в индустрии детства. Так, помимо магазинов Hamleys, Ideas4Retail пыталась развивать магазины с одеждой и обувью для детей «Винни» и сеть товаров для детей «Кораблик».

По оценке АИДТ, рынок детских игрушек в России по итогам прошлого года вырос на 10−11% к 2023 году, до 240 млрд руб. На этот сегмент приходится около 19% от всего объема рынка товаров для детей в России.