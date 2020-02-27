MAER GROUP запатентовала технологии работы с данными

Компания MAER GROUP получила патенты на технологические решения для цифровой наружной рекламы. Среди них — первая на рынке операционная система для Wi-Fi-снифферов, система хранения, аналитики, предоставления MAC-адресов и собственная программатик-платформа, объединенная с Customer Data Platform и работающая по технологии O2O.

Федеральный оператор наружной рекламы запатентовал разработки, которые улучшают качество и скорость обработки MAC-адресов мобильных устройств. В наружной рекламе сбор деперсонализированных данных о пользователях используется для повторного показа рекламного сообщения в интернете — ретаргетинга.

Чем выше скорость обработки собранных MAC-адресов, тем больше возможностей для креатива: решение о показе наиболее релевантных рекламных сообщений той или иной аудитории принимается за доли секунды. Это расширит возможности технологии O2O (offline-to-online) и специализированных решений на ее основе, интегрированных в программатик-платформу.

SkyReaper

Система SkyReaper предназначена для Wi-Fi-«ловушек», установленных на рекламных конструкциях MAER GROUP. Она мониторит и разбирает Wi-Fi-пакеты, определяет направление движения по изменению уровня Wi-Fi-сигнала, группирует MAC-адреса по времени сессии соединения и загружает их на сервер. Это первое техническое решение на рынке, способное работать с многоканальными устройствами. С помощью SkyReaper компания планирует повысить количество собираемых идентификаторов.

Система хранения, аналитики и предоставления MAC-адресов

Система сохраняет собранные MAC-адреса в базу данных, выгружает их на основе соответствия выходам видеороликов или по другим параметрам, заданным вручную, а также загружает их в «Яндекс.Аудитории», myTarget, базы данных сотовых операторов и другие рекламные и DMP-платформы. Система предоставляет отчеты и графики распределения идентификаторов по часам, дням, неделям, месяцам, выявляет MAC-адреса, сгенерированные случайным образом.

AIO Programmatic Service

Программатик-платформа MAER GROUP может автоматизировать закупки таргетированной рекламы для показа в DOOH и в интернете, определять характеристики пользователя и его устройства и подбирать наиболее релевантные рекламные объявления c учетом уже показанных. Главное преимущество платформы — работа с технологией O2O.

AIO Customer Data Platform

Customer Data Platform (CDP) объединяет в себе преимущества платформы управления данными — DMP и системы управления взаимоотношениями с клиентами — CRM. Собственная платформа клиентских данных MAER GROUP будет формировать сегмент аудитории на основе пикселя и журнала действий пользователя, проверять принадлежность пользователя к сегменту, собирать и анализировать e-commerce-действия: добавление товаров в корзину, оформление заказа и другие, а также хранить сегменты аудитории и обезличенные данные.

MAER GROUP продолжает построение собственной AdTech-экосистемы, которая включает цифровой OOH-инвентарь, онлайн-площадки, решения для синхронизации с «наружкой» различных медиа, например, эфирного радио, а также внедряет технологии для автоматического размещения рекламы на всех носителях и развивает направление Wi-Fi-аналитики. Почти все разработанные системы и платформы уже прошли тестирование и используются в технологических процессах компании. Запатентованные технологии призваны улучшить взаимодействие потребителей с рекламными форматами.

Федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP специализируется на размещении цифровой рекламы среднего (digital-суперсайты — DSS) и премиального (медиафасады) форматов. MAER GROUP занимает лидирующее положение в России по общей площади рекламных конструкций в сегменте «медиафасады» (согласно данным AdMetrix). MAER GROUP является разработчиком собственной технологии О2О (offline-to-online), которой оборудованы все цифровые носители компании.