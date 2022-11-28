Maer провёл акцию «Я люблю тебя, мама!»

В День матери оператор наружной рекламы Maer запустил кампанию «Люблю тебя, мама!». Более 100 сотрудников и клиентов медихолдинга с цифровых экранов крупнейших городов России поблагодарили своих мам. Подробности Sostav рассказали в пресс-службе.

Своих мам с праздником поздравили не только сотрудники медиахолдинга Maer, но и олимпийские чемпионы, сыновья и дочери звёзд шоу-бизнеса. Медиапроект создавал атмосферу праздника в крупнейших городах страны: в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Уфе, Перми, Волгограде, Тюмени и др. По данным аналитики Maer, кампания охватила 1,7 млн человек. По окончании акции холдинг подарил участникам фотографии с портретами их мам на медиафасаде.

Для проведения кампании Maer задействовал несколько собственных технологий автоматизированного изменения креатива. Благодаря им изображения на экранах конструировались в режиме реального времени.

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer: Как и вся моя команда, я тоже сказал в этот день своей маме, как я сильно люблю её. Мама не только подарила мне жизнь, она научила любить, верить в добро, стремиться, не бояться, идти своей дорогой. Пусть как можно дольше не угасает родительское тепло, согревающее нас с первой минуты жизни на земле!

Алла Шишкина, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: В моей жизни мама занимает первое место. Она прислушалась ко мне, когда я была ребенком, и привела в синхронное плавание, ждала с тренировок. Куда бы я ни ездила — в Бразилию, Японию, Канаду — всегда нахожу время сказать маме, как я её люблю. Для меня всегда было важно, что мама болеет за меня на трибуне. Так было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и других крупных турнирах. Только мама может так вкладывать душу в ребенка. Спасибо Maer за возможность выразить нашу любовь маме таким необычным и современным способом.

Архип Глушко, сын народной артистки России Натальи Королёвой: День матери — светлый и нужный праздник. Маму люблю очень! Всегда меня поддерживает во всех начинаниях. Этим летом начал самостоятельную жизнь, снимаю квартиру, учусь в университете на япониста. У меня большие планы, но если вдруг от мамы нужен совет, знаю, что она всегда подскажет и поддержит меня во всех начинаниях. И круто, что я смог поблагодарить её за всё именно так: с больших экранов и на всю страну.

Клава Кока, певица и блогер, артистка лейбла Black Star: Хочу сказать о маме словами одной из любимых собственных песен: «Там вдали всегда меня ждёт мой дом, мамина любовь согреет в нём, только ты одна никогда не бросишь. Ты всегда внутри, в душе моей, и нет ничего тебя важней…». Для меня мама — это святое! Поэтому считаю День мамы очень нужным праздником, а акцию Maer — очень крутым событием.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер: Когда увидела себя на московских медиафасадах, сразу стало очень тепло на душе. Мы, мамы, очень любим купаться в любви своих детей. У меня замечательные сыновья, и я их очень люблю. День матери — хороший праздник, который напоминает нашим семьям о самом главном.

День матери отмечают практически во всех странах. С 1998 года в России его празднуют в последнее воскресенье ноября. К дате приурочено вручение дипломов, медалей, почётных знаков, званий и премий, которые учреждены более чем в 60 регионах.