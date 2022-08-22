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18+
22.08.2022 в 18:25

Медиахолдинг Maer запустил кампанию ко Дню государственного флага

Сегодня на носителях компании будет транслироваться праздничный контент

22 августа крупнейший оператор цифровой наружной рекламы медиахолдинг MAER, входящий в состав системообразующих компаний, запустил всероссийскую акцию в честь Дня государственного флага РФ — в этот день в Москве и ключевых регионах страны на медианосителях холдинга будет транслироваться праздничный контент.

По словам владельца и генерального директора медиахолдинга MAER Константина Майора, акция является традиционной для медиахолдинга. По прогнозам компании, охват активации в 2022 году составит более 5 млн человек, а средний показатель OTS — 36,5 млн человек.

Партнёрский материал
Maer
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