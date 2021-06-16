Быстрее всех: россияне определились с лучшими автомобилями

В «Известия Hall» прошла 21-я церемония награждения премии «Автомобиль года в России», победителей которой определило народное голосование, а не экспертное жюри. Сделать выбор автолюбителей призывал медиахолдинг MAER со своих широкоформатных экранов. Подробности происходящего Sostav рассказали в компании.

Определению лучших из лучших предшествовало многомесячное онлайн-голосование, ежегодно организуемое проектом «Автомобиль года в России». В этом году к привлечению внимания к голосованию присоединился медиахолдинг Maer. Чтобы более миллиона людей приняли участие в голосовании, в течение нескольких месяцев на наружных носителях в Москве и других крупнейших городах страны можно было увидеть приглашение переходить на сайт и отдавать голос за понравившийся бренд. Бонусом каждый проголосовавший становился участником розыгрыша Kia K5, обладатель которого был выбран в прямом эфире.

Автомобилисты — основная аудитория наружной рекламы, расположенной на трассах и магистралях на цифровых экранах. И автобренды — одни из крупнейших рекламодателей в out-of-home. Поэтому медиахолдинг Maer выступил партнером премии и предоставил собственные поверхности для широкоохватной кампании. Значительная часть участников голосования, определившая лидеров и победителей в 25 номинациях, узнала о премии из наружной рекламы.

DOOH-формат уже давно отмечен маркетологами автомобильного рынка, как эффективный канал коммуникаций с потребителями. Кроме широкого охвата, к его преимуществам относят привлечение внимания тех, кто не интересовался брендом ранее, частоту и длительность показов на пользователя, запоминаемость и ненавязчивость.

Генеральный директор Maer Константин Майор вручал премию в одном из блоков, победителем которого стали Lada Largus, Kia Carnival, Peugeot Partner и две модели Volkswagen — Transporter и Сrafter. Другими брендами-победителями стали ГАЗ, Chery, Mitsubishi, Subaru, Renault, Land Rover, Audi, Toyota, Mercedes-Benz, Aurus, Skoda, Porsche, Bentley и Lamborghini.

Константин Майор, генеральный директор медиахолдинга Maer: Авторынок уже восстанавливается. Представленные на премии бренды говорят о выпуске новых моделей, спросе со стороны потребителя, росте продаж, в том числе и развитии онлайн-продаж. Все с оптимизмом смотрят в будущее и говорят, что коронакризис уже позади. Мы видим положительную динамику исходя из размещений автомобильных брендов на наших экранах. Сегодня наружная реклама — это не только охват и имидж, но и технологии. Как в гоночных автомобилях есть секвентальная коробка передач, позволяющая экономить драгоценные секунды при переключении, так и в рекламе есть свои «секвентальные технологии», борющиеся за внимание потребителей, подстраивающиеся под изменение их потребления и доносящие информацию именно туда, где она необходима. Мы рады, что размещение премии на наших экранах помогло организаторам собрать более миллиона участников розыгрыша.

Мария Орлова, продакшн-директор проекта «Автомобиль года в России»: В этом году к нашей масштабной рекламной кампании впервые присоединился и медиахолдинг Maer, который с помощью своих медиафасадов и суперсайтов привлек к голосованию большую часть из миллиона участников. Спасибо за предоставленный эфир и плодотворное сотрудничество.

Руководители автобрендов отметили важность омниканальности при выборе инструментов продвижения и напомнили, что теперь наружка должна работать в связке с digital. В таком случае технологии о2о, «догоняющие» аудиторию, увидевшую рекламное сообщение на уличных экранах, делают контакт этих людей с сообщением в интернете «теплым», а также повышают уровень доверия и лояльности потенциальных покупателей.

Татьяна Бегинина, директор по маркетингу Aurus: Наш бренд наделен большим количеством разнообразных смыслов. Чтобы донести их, мы должны отлично знать свою аудиторию, ее ожидания, потому что у наших клиентов само собой высочайшие запросы. Во всех наших коммуникациях мы следуем принципу омниканальности, поэтому используем и продакт-плейсмент, и out-of-home, и соцсети.

Кристиан Шлик, глава марки Bentley в России: Это самая главная награда автомобильного рынка России. Мы гордимся GT и рады тому факту, что люди голосуют за наш автомобиль. Россия — один из наиболее важных рынков для Bentley, один из крупнейших и определенно стабильный. В кризисное время мы даже почувствовали рост продаж, создавалось впечатление, что люди хотят наградить себя за то, что находятся в условиях ограничений.

Юрий Слободинский, директор по маркетингу BMW: Клиент сейчас выбирает не только продукт, он выбирает лайфстайл, поэтому автомобильное сообщество делает все, чтобы донести идеологию бренда всеми доступными каналами: ТВ, наружной рекламой и в digital.

Юлия Тишакова, начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Toyota: Мы работаем во всех коммуникационных каналах, но до пандемии у нас было больше офлайновых мероприятий. Сейчас переключились на диджитал, соцсети, и также наружную рекламу. Выбор в пользу наружки зависит от цели рекламного сообщения и местоположения конструкции: особенно она имеет эффект в местах, где скапливается много машин.

Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор Mitsubishi: Мы каждый год принимаем участие в премии и каждый год получаем награды. В этом году Mitsubishi Pajero Sport стал лучшим в номинации «Новинка года». Мы счастливы, и мы хотим поздравить с этим радостным событием еще и наших клиентов.

Андрей Сафонов, управляющий директор автомобильного завода ГАЗ: Мы все засиделись в кабинетах и дома. Благодарим организаторов за то, что мы встретились здесь и делимся новостями автомобильной промышленности, а также показываем то, над чем работали последние несколько лет. В нашем случае — это старт нового автомобиля с электронной архитектурой Gazelle NN, за который мы и получили сегодня премию.