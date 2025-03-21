Школа mads открывает набор на обновленный курс для креативных директоров

В mads запускают обновленный курс для тех, кто хочет эффективнее управлять креативом и расти в профессии. Об этом Sostav рассказали эксперты курса.

Между «работать креативным директором» и «быть им» — огромная разница. Курс от mads поможет вам стать уверенным лидером, развивать креативность, выстраивать доверие и принимать стратегические решения, влияющие на бизнес. Вместо теории — реальная практика: работа с брифами, управление командой и обратная связь от 5 опытных креативных директоров.

За 3 месяца вы освоите стратегическое мышление, управление командой и клиентами, насмотренность и креативную гибкость. Реальные кейсы и план карьерного роста помогут уверенно претендовать на позицию креативного директора.

«Этот курс перевернул мое представление о работе креативного директора. Он помогает не просто понять, но и найти в себе настоящего КД, направляет на саморефлексию и честную оценку своих сил, чтобы работать осознанно» — Маргарита Субботко-Рыбачук, руководитель креативного отдела в агентстве FCB Minsk.

От стратегии до управления: четыре модуля

«Я — креативный директор» — стратегическое мышление, работа с брифами, оценка идей и триада «инсайт-идея-экзекьюшен».

— стратегическое мышление, работа с брифами, оценка идей и триада «инсайт-идея-экзекьюшен». «Я — директор креативный» — управление командой, построение креативного отдела, работа со смежными подразделениями.

— управление командой, построение креативного отдела, работа со смежными подразделениями. «Карьера» — вертикальный и горизонтальный рост, построение индивидуального карьерного трека.

— вертикальный и горизонтальный рост, построение индивидуального карьерного трека. «Финальный проект» — практическая работа над реальным брифом и его защита перед заказчиком.

В результате вы научитесь:

разрабатывать и защищать креативные стратегии для бизнеса;

оценивать и докручивать идеи, создавая сильные концепции;

эффективно управлять командой и выстраивать процессы;

продавать смелые идеи клиентам и руководству;

уверенно вести проекты;

практика управления командой.

На курсе вы полностью погрузитесь в роль креативного директора:

Настоящий опыт управления: будете руководить креативной парой, ставить задачи, проводить брейнштормы и направлять работу над реальными брифами.

будете руководить креативной парой, ставить задачи, проводить брейнштормы и направлять работу над реальными брифами. Оценка и развитие идей: научитесь анализировать концепции, давать конструктивную обратную связь и докручивать идеи до уровня, достойного презентации клиенту.

научитесь анализировать концепции, давать конструктивную обратную связь и докручивать идеи до уровня, достойного презентации клиенту. Экспертная поддержка: после каждого этапа работы вы получите детальный разбор ваших управленческих решений от опытных креативных директоров — обратную связь, которой так не хватает в реальной работе.

Финальный проект — кейс для портфолио

Ключевой частью курса станет работа над финальным проектом, где вы примените все полученные навыки. Проведете команду через все этапы работы — от стратегии и брейнштормов до финальной презентацииа.

А в конце курса защитите свои решения, ответите на вопросы и получите обратную связь от заказчика.

Автор курса: Дмитрий Втулкин, независимый креативный директор

Прошел путь от дизайнера до креативного директора в BBDO и McCann. Работал с Tele2, МТС, Visa и P&G. Многократный победитель Effie, номинант премии D&AD, входил в жюри «Каннских львов» в 2021 году.

Ценность курса — преподаватели. Это креативные директора с разным бэкграундом: реклама, ивенты, продуктовые компании. Они знают индустрию изнутри и поделятся своим опытом, реальными кейсами, инсайтами и лайфхаками.

Кураторы:

Александр Сопенко — креативный Dark Agency.

Андрей Попов — креативный директор Friends Moscow.

Спикеры:

Павел Тюн — креативный директор, Eventum Premo & EP Dubai.

Сергей Маст — креативный директор Le Pub Singapore.

Мария Чаклина — креативный директор, сооснователь After Agency.

Александр Сопенко — креативный директор Dark Agency.

Артем Мещеряков — креативный директор Narrators.

Карьерный рост и трудоустройство:

Оценим навыки по карте компетенций.

Дадим проверенные шаблоны CV и портфолио.

Добавим в базу креативных кадров hr angels.

80% выпускников находят работу сразу после курса, а 15% получают предложения еще во время обучения. Лучшим студентам дадут рекомендательные письма.

Старт — 8 апреля, есть рассрочка без переплат. Более подробную информацию и условия можно узнать на сайте mads. По промокоду SOSTAV скидка 10%.

Менеджер mads ответит на все вопросы и поможет сделать первый шаг к карьере.