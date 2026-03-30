«М.Видео» направило заявление в ФАС на Wildberries

27 марта торговая компания «М.Видео» направила заявление в ФАС России с просьбой дать правовую оценку действиям маркетплейса Wildberries. Поводом стало отключение ретейлера от механизма «Скидки WB» — одного из основных инструментов формирования конечной цены товаров на платформе. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «М.Видео».

Механизм «Скидки WB» представляет собой форму соинвестирования в цену: Wildberries снижает конечную стоимость товара для покупателя, компенсируя продавцу разницу за счет уменьшения собственной комиссии. В результате товары, к которым применяются «Скидки WB», получают ценовое преимущество и становятся более привлекательными для покупателя.

С 13 марта Wildberries перестал предоставлять «М.Видео» «Скидки WB». После отключения механизма изменились показатели продаж товаров ретейлера на платформе, включая снижение объема заказов и изменение конкурентных позиций предложений. Попытки компании получить ответ от менеджмента Wildberries о причинах решения или договориться о его урегулировании в рабочем порядке остались без ответа, заявили в «М.Видео».

Аналогичная скидка продолжает применяться к товарам других продавцов, реализующих идентичные или взаимозаменяемые товары на Wildberries. В «М.Видео» считают, что выборочное применение механизма приводит к получению отдельными участниками ценового преимущества, а Wildberries получает возможность перераспределять спрос между продавцами.

В «М.Видео» говорят, что действия Wildberries могут нарушать положения статьи 10 и 10.1 закона «О защите конкуренции», запрещающие создание дискриминационных условий и ограничение конкуренции на цифровых платформах. Компания рассчитывает, что ФАС проведет проверку и обеспечит равные и прозрачные условия работы для всех продавцов на маркетплейсах.

В объединенной компании Wildberries и Russ — RWB — рассказали «Коммерсанту», что не получали ни жалобу, ни официального запроса со стороны ФАС. В случае поступления запроса RWB готова предоставить все необходимые пояснения в установленном порядке. В холдинге добавили, что вопросы, которые касаются взаимодействия с партнерами Wildberries, остаются в рамках двусторонних отношений между компаниями.

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео».