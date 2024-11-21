«М.Видео-Эльдорадо» выходит на рынок инстор-рекламы

«М.Видео-Эльдорадо» с декабря начнет продавать рекламу на экранах, размещенных в торговых точках, включая дисплеи компьютеров и телефонов. Партнером ритейлера стало агентство LMC. Об этом сообщает «Коммерсант».

В рамках сделки ритейлер предоставляет рекламодателям возможность размещать видеоролики на устройствах, представленных в сети магазинов: на каскадах ТВ, мониторах, экранах компьютеров и мобильных устройств.

В начале года LMC Agency заключило аналогичное соглашение с сетью «Магнит». А для «М.Видео-Эльдорадо» это первый выход на рынок instore-рекламы. При этом экраны устройств использовались ранее для размещения собственных акций и рекламы вендорских товаров, включая продукцию компаний, которые в 2022 году свернули продвижение в РФ.

Директор по закупкам наружной рекламы NMi Group Ирина Гусева называет сегмент instore-рекламы довольно востребованным, «особенно на фоне дефицита рекламного инвентаря». Среди преимуществ рекламы в этом сегменте она назвала ее доступность, низкий порог входа и сокращение покупательского пути.

По данным АКАР, рынок OOH-рекламы в 2023 году вырос на 41%, до 67,1 млрд руб. При этом входящий в него сегмент рекламы в помещениях (indoor), к которой относится в том числе и instore-реклама, оценивается в 2,4 млрд руб. Сегмент вырос за год на 30%.