«М.Видео-Эльдорадо» выходит на рынок инстор-рекламы

«М.Видео-Эльдорадо» с декабря начнет продавать рекламу на экранах, размещенных в торговых точках, включая дисплеи компьютеров и телефонов. Партнером ритейлера стало агентство LMC. Об этом сообщает «Коммерсант».
В рамках сделки ритейлер предоставляет рекламодателям возможность размещать видеоролики на устройствах, представленных в сети магазинов: на каскадах ТВ, мониторах, экранах компьютеров и мобильных устройств.
В начале года LMC Agency заключило аналогичное соглашение с сетью «Магнит». А для «М.Видео-Эльдорадо» это первый выход на рынок instore-рекламы. При этом экраны устройств использовались ранее для размещения собственных акций и рекламы вендорских товаров, включая продукцию компаний, которые в 2022 году свернули продвижение в РФ.
Директор по закупкам наружной рекламы NMi Group Ирина Гусева называет сегмент instore-рекламы довольно востребованным, «особенно на фоне дефицита рекламного инвентаря». Среди преимуществ рекламы в этом сегменте она назвала ее доступность, низкий порог входа и сокращение покупательского пути.
По данным АКАР, рынок OOH-рекламы в 2023 году вырос на 41%, до 67,1 млрд руб. При этом входящий в него сегмент рекламы в помещениях (indoor), к которой относится в том числе и instore-реклама, оценивается в 2,4 млрд руб. Сегмент вырос за год на 30%.
Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента группы «М. Видео-Эльдорадо»:
Мы активно развиваем наши новые направления бизнеса. Недавно мы запустили единую программу лояльности «М.Клуб», а также подписку с премиальным пакетом услуг «М.Комбо». Сейчас мы планируем использовать экраны в наших магазинах для трансляции рекламы брендов, не относящихся к категории бытовой техники и электроники. Группа «М.Видео-Эльдорадо» — лидер по количеству цифровых носителей в ретейле. Это более 50 цифровых экранов в каждом магазине, что позволяет построить широкий охват рекламной кампании бренда. А специфика носителей обеспечивает неизбежный контакт с рекламным сообщением. Наша сеть насчитывает более 1200 магазинов под брендами «М.Видео и Эльдорадо», которые расположены в более чем 370 городах страны. Еженедельно их посещают миллионы россиян, и мы уверены, что такой формат рекламы будет востребован для размещения. А в ближайшее время мы планируем ещё увеличить количество рекламных форматов и предложить возможность размещения сообщений на сайтах «М.Видео и Эльдорадо». Все дополнительные доходы будут направляться нами на развитие компании и новых сервисов и услуг для наших клиентов.