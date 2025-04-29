Любимыми анимационными героями детей стали Маша и Медведь

Самыми любимыми кино- и мультгероями у российских детей 4−15 лет стали Маша и Медведь (студия «Анимаккорд»). Героев Minecraft (Microsoft), назвали любимыми 20,1% респондентов, а Человека-паука — 19,7% (Disney). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Ipsos.

На четвертой позиции — Леди Баг и Супер-Кот из мультсериала с одноименным названием от ZAG (19,6%), а на пятой оказались персонажи анимационной франшизы «Союзмультфильма» «Простоквашино» (19,4%).

По степени узнаваемости топ-3 мультгероев среди детей и подростков возглавили герои «Простоквашино». Их знают 67,5% респондентов. На второй позиции — Маша и Медведь, а на третьей — Заяц и Волк из «Ну, погоди!».

Среди указанных мультфраншиз наиболее существенно в прошлом году выросли продажи продукции с героями проектов Minecraft, «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер-Кот» и «Человек-паук», сообщили изданию в Wildberries и Ozon.

Эксперты отмечают, что детская аудитория оказалась лояльна к ушедшим из страны брендам. Зарубежные франшизы оказались любимы российскими детьми и подростками даже в отсутствие медийной поддержки.

Франшиза «Маша и Медведь» традиционно заняла первое место по сборам ($2,8 млн) российских фильмов за рубежом. Всего за девять месяцев 2024 года кассовые сборы российских фильмов за рубежом выросли год к году с $11,8 млн до $15,3 млн.