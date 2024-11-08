Российские фильмы заработали за рубежом 15,3 млн долларов

За первые девять месяцев 2024 года кассовые сборы российских фильмов за рубежом выросли год к году с 11,8 млн долларов до 15,3 млн долларов. 3,1 млн долларов из них проекты заработали во втором квартале, 1,1 млн долларов — в третьем. Об этом со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) сообщает «Коммерсантъ».

Франшиза «Маша и Медведь» традиционно заняла первое место по сборам (2,8 млн долларов), значительная часть которых пришлась на Мексику, Бразилию и Перу. На втором месте рейтинга — «Коты Эрмитажа» (2,1 млн долларов), на третьем — «Снежная королева: Разморозка» (2 млн долларов).

Лидирующим рынком для российского контента остается Китай, где сборы составили 1,8 млн долларов. Второе место у Бразилии. В этой стране сборы достигли 1,2 млн долларов. Тройку замыкает Мексика с 1,15 млн долларов.

Представитель БК пояснил изданию, что по объему сборов от экспорта своего контента Россия опережает Мексику (5,4 млн долларов) и Бразилию (2,9 млн долларов). Испанские картины в зарубежном прокате за аналогичный период получили 18,4 млн долларов, а немецкие — 27,5 млн долларов.

Ранее в Минкультуры спрогнозировали, что киносборы в России в новогодние праздники составят 5 млрд руб.