Ляйсан Утяшева с размахом поздравила «М.Видео-Эльдорадо», разбив битой пиньяту со скидками

«М.Видео-Эльдорадо» запускает масштабную кампанию, посвященную своему 32-летию. В ее рамках креаторы подготовили имиджевый ролик, в котором амбассадоры бренда, телеведущие Ляйсан Утяшева и Александр Пушной, разбивают пиньяту в виде цифры «32». Точнее — Ляйсан энергично работает битой, а Александр уворачивается от скидок.

«Проверенная техника, празднование с размахом», — говорит Пушной в ролике. Внутри пиньяты оказываются скидки от 32% на товары сети.

Главной активностью стала интерактивная игра «Улыбайся во все 32», в которой пользователи могут получить бонусы за улыбку, удержанную в течение 32 секунд. Во время игровой сессии на экране отображается шкала достижений, а система предлагает дополнительные уровни сложности. Играть в игру можно ежедневно, накапливая минуты и наращивая бонусный баланс.

Василий Большаков, директор по маркетингу группы «М.Видео-Эльдорадо»: Наша компания всегда стремится удивлять покупателей, а в этот раз объединила диджитал-развлечение, позитивные эмоции и реальные выгоды. Игра мотивирует улыбаться, создавать приятные моменты и получать за это бонусы.

Состав творческой группы рекламного ролика «М.Видео-Эльдорадо»:

«М.Видео-Эльдорадо» (клиент):



Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Петр Стерлигов

Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям: Алиса Борисова

Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям: Анна Фалкова

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Екатерина Курочкина

Instinct (агентство)



Hype (продакшен)



Режиссер: Тата Крылова

Оператор: Дмитрий Смирнов (Фольмер)

Художник-постановщик: Анна Толстунова

Монтаж: Никита Кюн

Композитор: Дим Муратов

Генеральный продюсер: Илья Джинчарадзе

Продюсер: Ирина Хайманн

Состав творческой группы интерактивной игры «Улыбайся во все 32»:

«М.Видео-Эльдорадо» (клиент):



Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Петр Стерлигов

Руководитель отдела специальных проектов и развития социальных сетей: Татьяна Кузнецова

Руководитель направления маркетинговых специальных проектов: Юлия Чердакова

Milestone by Starlink (агентство):

CCO: Сергей Кряжев

Executive Creative Director: Алексей Баохин

Production Director: Максим Мосяков

Client Service Group Head: Прокопович Арина

Production Group Head: Дойчинович Вера

Creative Group Head: Боков Денис

Art Director: Киселева Наталья

Account Manager: Ганина Диана

Producer: Родина Анастасия

Copywriter: Максимова Елизавета

Designer: Мамошин Сергей