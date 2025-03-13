Ляйсан Утяшева с размахом поздравила «М.Видео-Эльдорадо», разбив битой пиньяту со скидками

«М.Видео-Эльдорадо» запускает масштабную кампанию, посвященную своему 32-летию. В ее рамках креаторы подготовили имиджевый ролик, в котором амбассадоры бренда, телеведущие Ляйсан Утяшева и Александр Пушной, разбивают пиньяту в виде цифры «32». Точнее — Ляйсан энергично работает битой, а Александр уворачивается от скидок.
«Проверенная техника, празднование с размахом», — говорит Пушной в ролике. Внутри пиньяты оказываются скидки от 32% на товары сети.
Главной активностью стала интерактивная игра «Улыбайся во все 32», в которой пользователи могут получить бонусы за улыбку, удержанную в течение 32 секунд. Во время игровой сессии на экране отображается шкала достижений, а система предлагает дополнительные уровни сложности. Играть в игру можно ежедневно, накапливая минуты и наращивая бонусный баланс.
Василий Большаков, директор по маркетингу группы «М.Видео-Эльдорадо»:
Наша компания всегда стремится удивлять покупателей, а в этот раз объединила диджитал-развлечение, позитивные эмоции и реальные выгоды. Игра мотивирует улыбаться, создавать приятные моменты и получать за это бонусы.
Состав творческой группы рекламного ролика «М.Видео-Эльдорадо»:
«М.Видео-Эльдорадо» (клиент):
Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков
Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Петр Стерлигов
Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям: Алиса Борисова
Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям: Анна Фалкова
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Екатерина Курочкина
Instinct (агентство)
Hype (продакшен)
Режиссер: Тата Крылова
Оператор: Дмитрий Смирнов (Фольмер)
Художник-постановщик: Анна Толстунова
Монтаж: Никита Кюн
Композитор: Дим Муратов
Генеральный продюсер: Илья Джинчарадзе
Продюсер: Ирина Хайманн
Состав творческой группы интерактивной игры «Улыбайся во все 32»:
«М.Видео-Эльдорадо» (клиент):
Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков
Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Петр Стерлигов
Руководитель отдела специальных проектов и развития социальных сетей: Татьяна Кузнецова
Руководитель направления маркетинговых специальных проектов: Юлия Чердакова
Milestone by Starlink (агентство):
CCO: Сергей Кряжев
Executive Creative Director: Алексей Баохин
Production Director: Максим Мосяков
Client Service Group Head: Прокопович Арина
Production Group Head: Дойчинович Вера
Creative Group Head: Боков Денис
Art Director: Киселева Наталья
Account Manager: Ганина Диана
Producer: Родина Анастасия
Copywriter: Максимова Елизавета
Designer: Мамошин Сергей