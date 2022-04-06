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06.04.2022 в 17:00

«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи все книги о Гарри Поттере по решению правообладателя

Их можно купить до 8 апреля

Сервисы электронных книг MyBook и «ЛитРес» предупредили пользователей, что все цифровые версии «Гарри Поттера» будут доступны только до 8 апреля. Такое решение принял правообладатель. Об этом говорится в сообществе «ЛитРес» во «ВКонтакте» и на сайте MyBook.

«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии в «ЛитРес» до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами», — указано в сообщении книжного сервиса.

В MyBook предупредили, что функция дочитывания книг о Гарри Поттере может быть выключена в любой момент «по инициативе правообладателя».

Издательская группа «Азбука-Аттикус» уточнила DTF, что бумажные книги о Гарри Поттере пока продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.

В марте сразу несколько известных зарубежных авторов, среди которых Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и Адам Пшехшта сообщили, что приостанавливают работу с российскими издательствами.

Заявления о приостановке работы с российским книжным рынком делают и зарубежные издательства, в частности, Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, а также международный оптовый продавец книг Gardners.

Российский книжный союз оценивает долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.

Литрес MyBook
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