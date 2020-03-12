Летний отдых за рубежом обошелся россиянам почти в 130 млрд рублей

В 2019 и 2020 годах россияне потратили порядка 130 млрд рублей на летний отдых за рубежом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект Сбербанка «Сберданные». Аналитики оценили самые популярные направления для путешественников, а также расходы туристов внутри стран за вычетом авиабилетов и проживания.

Общие расходы россиян на зарубежные поездки летом 2019 года составили 128,7 млрд рублей, в новогодний период (с 15 декабря 2019 по 15 января 2020 года) — 30,4 млрд рублей.

Россияне в прошлом году стали более активно путешествовать, сообщает издание. Количество туристов в летний сезон увеличилось на 6%, а в зимний — на 11,1%. Самым распространенным летним направлением поездок оказалась Турция, на нее пришлось около 15,6% туристического потока из России (+13,4% год к году).

В среднем за день российский турист тратил за рубежом 5575 тыс. рублей. Это не всегда траты одного человека, так как семьи часто пользуются одной картой на всех.

Самое затратное направление — это Италия. Там туристы ежедневно тратили по 10 200 рублей, 3 400 из которых приходились на одежду или обувь. Многое изменила вспышка коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года. С конца февраля прекращены продажи туров в Китай, Италию, Иран и Южную Корею, когда они возобновятся — неизвестно.

Из-за болезни турпоток в Китай из России упал на 93% по сравнению с прошлым годом. Но общее число туристов в стране не уменьшается. Средний ежедневный прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5% год к году даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире.

При этом по данным Ассоциации туроператоров спрос упал на все направления за рубежом, что противоречит приведенной выше статистике.

Ранее Минэкономики предложило Ассоциации туроператоров России до 12 марта оценить понесенные отечественными туроператорами потери по невозвратным билетам из-за массовой вспышки коронавируса, чтобы предоставить компенсацию за них. Сумма может составить от 500 млн до 1 млрд рублей.