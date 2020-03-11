Туроператорам могут вернуть 1 млрд рублей за потери от коронавируса

Минэкономики предложило Ассоциации туроператоров России до 12 марта оценить понесенные отечественными туроператорами потери по невозвратным билетам из-за массовой вспышки коронавируса, чтобы предоставить компенсацию за них. Как пишет «Коммерсант», сумма может составить от 500 млн до 1 млрд рублей.

Компании могут обратиться в ведомство самостоятельно или направить запрос через Ассоциацию. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подтвердила факт получения такого письма.

Массовая отмена забронированных путешествий пришлась на конец января. Именно тогда Ростуризм объявил мораторий на путешествия в Китай и о необходимости вернуть несостоявшимся туристам все деньги. В феврале перечень стран пополнился Южной Кореей, Ираном и Италией.

Самым большим ударом для туроператоров стала отмена поездок в Италию. Компаниям пришлось компенсировать стоимость туров на лето. При этом получить от перевозчиков деньги за невозвратные билеты туроператорам не удавалось.

С просьбой обязать авиакомпании вернуть эти средства АТОР ранее обращалась в Минтранс, называя ситуацию беспрецедентной. Ассоциация экплуатантов воздушного транспорта говорит, что такая ситуация должна решаться в суде.

Еще одна проблема туроператоров — это самоизоляция, которая предписана всем вернувшимся из Испании, Франции и Германии согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина. Путешественники начали отказываться от поездок в эти страны, опасаясь двухнедельного карантина.