Грушинский фестиваль, «Нашествие» и «Дикую мяту» отменили из-за коронавируса

В России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменили запланированные музыкальные фестивали. Организаторы «Дикой мяты», которая должна была пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, рассказали, что в полночь перед фестивалем получили письмо об отмене всех массовых мероприятий.

На «Дикую мяту» было продано более 12 тыс. билетов. 15 июня организаторы сообщили, что власти Тульской области согласовали мероприятие. На фестиваль планировали пускать зрителей с отрицательным тестом на коронавирус.

Грушинский фестиваль также отменен. «В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году», — заявили организаторы. Он должен был проходить с 1 по 4 июля.

Фестивали «Усадьба Jazz», «Нашествие» и «Боль», которые должны были пройти этим летом в Москве и Московской области, будут перенесены на 2022 год. «Мы не можем в настоящий момент не только привести иностранных артистов, но и в целом гарантировать, что даже подготовленный фестиваль не будет отменен в последний момент», — рассказали организаторы «Усадьбы Jazz».

Ранее о переносе на 2022 год заявили организаторы фестиваля электронной музыки Alfa Future People и московского фестиваля Park Live.

Фестиваль «Жара», который должен пройти в «Крокус Сити Холл» с 23 по 27 июня, состоится в запланированные даты, cообщают «Открытые медиа». Организаторы петербургского VK Fest отметили, что информации о переносе у них нет. «Мы продолжаем готовиться к встрече с вами в Парке 300-летия 24 и 25 июля», — говорится в комментарии.

На фестиваль Signal, который пройдет 25 июня в Никола-Ленивце Калужской области, будут пускать зрителей с сертификатом о прививке, отрицательным тестом на коронавирус или справкой о наличии антител, рассказали организаторы.