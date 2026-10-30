Леонид Каневский рассказал о несостоявшемся преступлении в рекламе «Сбера»

«Сбер» и «СберМаркетинг» запустили кампанию «Безопасность — это мы» с Леонидом Каневским. В ролике ведущий рассказывает о преступлении, которое так и не произошло. Через детективный сюжет авторы обыграли идею совместной защиты от мошенников.

По сюжету огромный мошеннический колл-центр готовится атаковать жителей тихого города. Звонки, тревожная музыка и крупные планы создают атмосферу криминального расследования. Однако в решающий момент Каневский смотрит в камеру и произносит: «У мошенников, конечно, ничего не вышло». Выясняется, что жители подключили сервисы безопасности себе и близким, сорвав планы злоумышленников.

Креатив строится на смене привычного сценария: вместо расследования совершенного преступления зрителю показывают историю его предотвращения. Узнаваемая манера повествования Каневского создает атмосферу детектива, а развязка переводит внимание с действий мошенников на защиту от них.

По словам исполнительного директора департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера» Натальи Доркиной, команда сознательно отказалась от запугивания в пользу спокойного и немного ироничного тона. Через такой подход авторы хотели донести идею заботы о безопасности не только себя, но и близких.

Кампания охватывает телевидение, интернет, радио, наружную рекламу и размещения на банкоматах «Сбера».

Состав творческой группы

«Сбер» (клиент)

Александр Базиян — управляющий директор департамента маркетинга и коммуникаций

Наталья Доркина — исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций

Владислав Тарлыков — руководитель направления маркетинга кибербезопасности

Анна Алешина — менеджер по маркетингу кибербезопасности

Полина Ломоносова — руководитель направления по внешним коммуникациям

«СберМаркетинг» (агентство)

Елизавета Тринич-Афанасьева — директор департамента креативных разработок и контента

Шамиль Шарифьянов — исполнительный креативный директор

Владислав Казаков — заместитель исполнительного креативного директора

Игорь Соловьев — креативный директор

Дмитрий Горборуко, Александр Малышев — руководители творческой группы

Мария Пищулина — ведущий креатор

Александр Глазков — композитор

Владимир Минченков — VFX-продюсер

Татьяна Щеглова — руководитель группы по работе с клиентами

Юлия Свист — ведущий менеджер по работе с клиентами

Иван Шелег — старший продюсер постпродакшена

Юлия Вишнякова — руководитель отдела постпродакшена

Олег Гридасов — руководитель съемочного отдела

Андрей Дубинин — старший продюсер

Елена Голубева — директор по стратегии

Антон Маркин — руководитель группы отдела стратегии