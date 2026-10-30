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18+
30.10.2026 в 17:40

Леонид Каневский рассказал о несостоявшемся преступлении в рекламе «Сбера»

Кампанию о кибербезопасности сняли в стилистике программы «Следствие вели...»

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«Сбер» и «СберМаркетинг» запустили кампанию «Безопасность — это мы» с Леонидом Каневским. В ролике ведущий рассказывает о преступлении, которое так и не произошло. Через детективный сюжет авторы обыграли идею совместной защиты от мошенников.

По сюжету огромный мошеннический колл-центр готовится атаковать жителей тихого города. Звонки, тревожная музыка и крупные планы создают атмосферу криминального расследования. Однако в решающий момент Каневский смотрит в камеру и произносит: «У мошенников, конечно, ничего не вышло». Выясняется, что жители подключили сервисы безопасности себе и близким, сорвав планы злоумышленников.

Креатив строится на смене привычного сценария: вместо расследования совершенного преступления зрителю показывают историю его предотвращения. Узнаваемая манера повествования Каневского создает атмосферу детектива, а развязка переводит внимание с действий мошенников на защиту от них.

По словам исполнительного директора департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера» Натальи Доркиной, команда сознательно отказалась от запугивания в пользу спокойного и немного ироничного тона. Через такой подход авторы хотели донести идею заботы о безопасности не только себя, но и близких.

Кампания охватывает телевидение, интернет, радио, наружную рекламу и размещения на банкоматах «Сбера».

Состав творческой группы

«Сбер» (клиент)

Александр Базиян — управляющий директор департамента маркетинга и коммуникаций
Наталья Доркина — исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций
Владислав Тарлыков — руководитель направления маркетинга кибербезопасности
Анна Алешина — менеджер по маркетингу кибербезопасности
Полина Ломоносова — руководитель направления по внешним коммуникациям

«СберМаркетинг» (агентство)

Елизавета Тринич-Афанасьева — директор департамента креативных разработок и контента
Шамиль Шарифьянов — исполнительный креативный директор
Владислав Казаков — заместитель исполнительного креативного директора
Игорь Соловьев — креативный директор
Дмитрий Горборуко, Александр Малышев — руководители творческой группы
Мария Пищулина — ведущий креатор
Александр Глазков — композитор
Владимир Минченков — VFX-продюсер

Татьяна Щеглова — руководитель группы по работе с клиентами
Юлия Свист — ведущий менеджер по работе с клиентами
Иван Шелег — старший продюсер постпродакшена
Юлия Вишнякова — руководитель отдела постпродакшена
Олег Гридасов — руководитель съемочного отдела
Андрей Дубинин — старший продюсер
Елена Голубева — директор по стратегии
Антон Маркин — руководитель группы отдела стратегии

Креатив рекламная кампания кибербезопасность Сбер
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