Стартовали продажи билетов на фестиваль «Легенды Ретро FM 2023»

Радиостанция «Ретро FM» объявила о старте продаж билетов на супершоу «Легенды Ретро FM 2023» с участием зарубёжных и отечественных артистов. Концерты состоятся 25 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и 26 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга. Об этом Sostav рассказали представители «Ретро FM».

В год своего 20-летия радиостанция в очередной раз готова удивить своих слушателей неожиданными сюрпризами. В афише появятся сразу несколько артистов, которые выступят на «Легендах Ретро FM» впервые.

За многолетнюю историю фестиваля на его сцену выходили всенародно любимые российские и иностранные музыканты, в их числе: Boney M, Юрий Антонов, C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Дмитрий Маликов, Любэ, Army Of Lovers, Sandra, Олег Газманов, Ricchi e Poveri, Александр Иванов и группа «Рондо», Ирина Аллегрова, Thomas Anders, Юрий Шатунов, Toto Cutugno, Жанна Агузарова, Игорь Корнелюк, Lou Bega, Михаил Боярский, Bad Boys Blue, Виктор Салтыков, Pupo, Наташа Королёва, Игорь Николаев, Bonnie Tyler, Вадим Казаченко, Ottawan, Gianni Morandi, Татьяна Буланова, Arabesque, Riccardo Fogli, Лада Дэнс, Eruption, Влад Сташевский, Ace of Base, Joy, Fancy, Алексей Глызин, In-Grid, Space, Lian Ross, Ирина Салтыкова, Afric Simone, Лариса Долина, F.R. David, Samantha Fox и многие другие кумиры миллионов.

Представители «Ретро FM»: Современные свет и звук, пиротехника и спецэффекты, оригинальная постановка и сценография, масштабные декорации и другие элементы шоу мирового уровня оставят незабываемые впечатления и надолго запомнятся зрителям. Как и золотые хиты на все времена и для всех поколений!

Билеты на «Легенды Ретро FM» уже доступны на kassir.ru и retrofm.ru. Все приобретённые в 2022 году билеты — действительны.