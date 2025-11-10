Sostav.ru

10.11.2025 в 15:00

LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке

Площадка объединяет цифровой визуальный язык и авторский саунд-дизайн в полисенсорное, эмоционально насыщенное впечатление

Девелопер LEGENDA представил новое уникальное пространство в самом сердце исторического центра Москвы. Новый офис продаж девелопера LEGENDA разместился в здании класса «А» площадью 558,8 кв. м, где ранее был автосалон «Авилон Mercedes-AMG». Сегодня эта локация считается одной из самых статусных в столице: в шаге от Кремля, с развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и насыщенной деловой средой.

Василий Селиванов, руководитель холдинга LEGENDA:

Открытие офиса на Воздвиженке — это важный стратегический шаг, демонстрирующий долгосрочные планы LEGENDA по развитию на московском рынке. Мы выбрали место, которое сочетает историческое наследие Москвы с современными стандартами бизнеса, чтобы предоставлять нашим клиентам максимальный уровень сервиса — от первого знакомства с компанией и ее проектами до финальных этапов сделки.

LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке LEGENDA открыла новый офис с фиджитал-пространством на Воздвиженке

Над дизайн-проектом офиса работало известное бюро QuadroRoom и дизайнер Александра Петунина, реализовавшие более 100 интерьеров по всему миру, в том числе для исторических зданий и офисных пространств. В офисе гармонично сочетаются чистые геометрические формы, натуральные материалы и разнообразие фактур. Сдержанную цветовую гамму разбавляют деликатные акценты из латуни, рисунок мрамора, а также предметы дизайна и арта.

Двухуровневое пространство офиса учитывает разные сценарии взаимодействия с гостями. На первом этаже встречает парадный ресепшен с выразительной мраморной стойкой. Зона ожидания представляет собой уютную гостиную с библиотекой. Для обсуждения частных вопросов на втором этаже предусмотрены переговорные комнаты. Функционал офиса также предусматривает back-office для работы команды LEGENDA.

Центральное место на первом этаже занимает грандиозный интерактивный макет флагманского проекта LEGENDA в Москве — «Северный Порт». Созданный ведущей макетной мастерской Studio 911, этот масштабный (1:120, 4,2 кв. м) объект полностью оживает благодаря программному управлению. Макет оснащен системой управляемого освещения, разработанной художником генеративных сценариев. Светодинамика реализуется с использованием интерактивного программного обеспечения TouchDesigner, позволяющего создавать сложные сюжеты изменения освещения и анимации. Разработанная пиксельная карта, содержащая информацию о каждом светодиоде в плоскости, использована как художественное полотно для разработки светодинамических сценариев. Одним из ключевых аспектов проекта стала возможность управления с планшета и создания логики взаимодействия всех элементов пространства. В макет интегрирована автономная акустическая система, которая транслирует объемный звук, основанный на частотной модуляции тембра и созданный специально для проекта.

Дополняет эту картину внушительная медиастена размером 6,6×2,7 м и площадью 18 кв. м. Она транслирует высококачественный видеоконтент, который синхронизирован с динамикой освещения макета. Интерактивный макет и медиастена объединяются в единый сценарий, создавая полное ощущение трехмерности и усиливая эмоциональное воздействие. Так, в течение дня, в зависимости от времени суток, генеративная подсветка медиастены видоизменяется, при этом каждый сценарий имеет свою цветовую схему, динамику, ASMR-сопровождение.

Пространство открыто к посещению по адресу: ул. Воздвиженка, д. 12.

