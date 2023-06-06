Программа «Лучшие социальные проекты России» объявила лауреатов

1 июня в Radisson Resort, Zavidovo состоялась 11-ая программа «Лучшие социальные проекты России», где торжественно объявили лауреатов. В конкурсном отборе участвовало более 500 претендентов. Об этом Sostav рассказали организаторы программы.

Лучшими, по мнению экспертного совета 2023 года, стали: «Альфа-банк», «Атомэнергомаш», ВТБ, «АиФ. Доброе сердце», «Онкологика», «ВКонтакте», «Росатом», Maer, Московская городская Дума, «Лукойл», «Сбер», Х5 Group, фонд «Жизнь с ДЦП», Rambler&Co, «Российские железные дороги», Cloud.ru, «Газпром-Медиа Холдинг», благотворительный фонд «Детский мир», ТНТ , фонд «Наше будущее», МТС, НЛМК, «Росбанк», РНКБ, «Сохрани лес», «Пятница!».

Евгения Белотелова, управляющий партнёр группы компаний Philin Philgood: Развитие цифровой инклюзии — важный и сложный процесс, который требует специализированных решений для разных целевых аудиторий. Благодаря сотрудничеству с фондом «Даунсайд Ап» нам удалось внести в него вклад, создав первую соцсеть для людей с синдромом Дауна «Мой сайт». Здорово, что экспертное жюри оценило платформу!

Ольга Эль Шериф, ведущий бренд-менеджер Gardenica: Здоровье и безопасность семьи — вопрос, которому уделяется большое внимание, особенно с рождением детей. Бренд Gardenica в партнёрстве с торговой сетью «Магнит» подготовили эко-проект, где рассказали, с каких шагов лучше начать экологичный образ жизни и как легко сделать его нормой. В проекте мы осветили темы про экопривычки, гринвошинг, маркировку, раздельный сбор мусора. Также рассказали, как выбирать безопасную бытовую химию и почему это важно.

В число получивших награды от жюри также вошли: «Редакция газеты "Вечерняя Москва"» и Департамент строительства города Москвы, НТВ, «Даунсайд Ап» и Philin Philgood, ЕЮС, «Газпромбанк Лизинг», Natura Siberica, Федерация хоккея России и «Созвездие Добра», «АК Барс Страхование», Общественное телевидение России, «Капитал Лайф Страхование Жизни», «Сентисс Рус», «Сбербанк страхование жизни», «Газпром» и АГТ, радио Sputnik, «Россия сегодня», СУЭК, «585*Золотой», центральная дирекция пассажирских обустройств — филиал РЖД, Faberlic, Mriya Resort & SPA, G Communications, благотворительный фонд «Лукойл», филиал «Концерн Росэнергоатом», «Балаковская атомная станция», Gardenica, Meine Liebe, «Правокард».

Евгений Гуревич, генеральный директор «Капитал Life»: Минувший год оказался непростым. Именно в такой период должна проявляться сила и надежность страховщика, которому клиенты доверяют самое главное: жизнь, благополучие близких и свое будущее. В 2022 году наша компания обеспечила бесперебойное оформление одного миллиона выплат по всей стране. Мы благодарим клиентов за доверие и продолжим защищать их финансовое благополучие.

Андрей Рыжаков, генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС»: Улучшение демографической ситуации — сейчас приоритетная задача государства. Комплекс мер по её решению включает заботу о здоровье беременных, молодых мам и новорождённых детей. Именно в этом чувствительном для общества направлении мы выстроили целую систему адресной поддержки и контроля качества оказания медпомощи будущим мамам и малышам.

Награду за лучший социальный проект получили: «ГПМ Радио», радио Romantika, «АльфаСтрахование — ОМС», «Агенство развития Мончегорска», «Атом-спорт», центр «Движение без Опасности», «Нэфис Косметикс», радио «Зенит», «Алмазэргиэнбанк», «Память поколений», КВС, «Тион», благотворительный фонд Гоши Куценко помощи детям, больным ДЦП «Шаг вместе», «Пачоли», «Сити21», «Четыре Лапы», ДБО, «Дом.РФ», «Старшие Братья Старшие Сестры», «Москвариум», «Нетология», Ntechlab, MTS AI, «Чемпионат», авторадио ГПМ, «Ростсельмаш», Lesta Games, «Солнце Москвы», телеканал ТВ3, «ФК Пульс», РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, ФГБУ «Редакция "Российской газеты"», фонд целевого капитала «Истоки» и Philin Philgood, TechInsider, парк-отель «Орловский», проект «Мой гектар», президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова, ID Collect, «Социальный навигатор», «Россия сегодня», спортивный клуб «Лукойл», Тиунова Дарья Олеговна, «Моспром».

Как отмечает оргкомитет, наличие награды приносит радость за проделанную работу и достигнутые результаты, что может стать мотивацией для дальнейшего развития и достижения новых высот в профессиональной деятельности.

Станислав Каменцев, генеральный директор фонда «Здоровье нации»: Выражаем искреннюю благодарность организаторам за проведение программы «Лучшие социальные проекты России», а также экспертному совету за высокую оценку нашего проекта, который представляет собой важнейшее направлениее обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

В состав экспертного совета программы вошли представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, МТПП, Министерство спорта, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Предшествовал церемонии награждения победителей форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». Он стал площадкой для обсуждения разных, но при этом сочетающихся вопросов: как стать благотворителем, не насилуя себя? можно ли запустить социальный проект и не разориться? как правильно продвигать свои инициативы и привлекать к ним внимание общественности?

Десятки экспертов в области социальных инициатив и представителей бизнеса не только поделились собственными успехами, но и рассказали о сложностях и преградах, которые возникали на их пути. Это важная составляющая дискуссионных площадок — не только греться в лучах славы, но и не бояться делиться неудачным опытом, который, как мы помним из классики, «сын ошибок трудных», комментируют представители форума.