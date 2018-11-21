LAST CALL: рейтинг ООН 2018

Через несколько дней завершается прием ответов от экспертов рекламного рынка в рамках исследования Out-of-home 2018, который Insight Expert проводит совместно с Sostav при поддержке ЭСПАР-Аналитик. Уже более 100 представителей компаний ответили на предложенные вопросы.

Ключевые параметры для оценки операторов: клиентский сервис, качество носителей, цена-качество, география покрытия. Оценку медиаагентств по опыту прошлого года будут делать и операторы, и рекламодатели по ряду специфических критериев.

С 2015 года исследовательское агентство Insight Expert совместно с Sostav публикуют рейтинги indoor-операторов (размещают рекламу в торговых, бизнес-центрах и внутри других помещений общественного использования). По итогам прошлого года впервые была получена оценка качества услуг игроков всего рынка рекламы Out-Of-Home — и основных операторов, и медиаагентств в сфере OOH.

Вопросы по методологии и/или участию в рейтинге можно направлять на indoor@indoorexpert.ru.